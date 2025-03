SGL Carbon - Aktie im Rampenlicht - 20.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SGL Carbon in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,64 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag bleiben die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien vorsichtig. Leicht positive US-Vorgaben nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed ziehen hierzulande zunächst keine Kursgewinne nach sich. An einem Tag mit …

SGL Carbon geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte eine zurückhaltende Nachfrage die Entwicklung belasten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies gelte insbesondere für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. …

SGL Carbon adeptly met its 2024 targets amidst market challenges, yet foresees a tempered sales pace in 2025, with strategic adjustments and resilient segments paving the way forward.