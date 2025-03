Möbelindustrie verzeichnet 2024 Umsatzrückgang von 7,8 %

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Beschäftigten auf niedrigstem Stand der letzten zehn Jahre

- Einzelhandel mit Möbeln 2024 real um 5,5 % zurückgegangen

- Wohnmöbel haben sich für Verbraucherinnen und Verbraucher zuletzt leicht

verbilligt



Die Möbelindustrie hat im Jahr 2024 nach vorläufigen Ergebnissen rund 16,3

Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet - das sind 7,8 % weniger als im Jahr 2023.

Damals verbuchte die Branche nominal 17,7 Milliarden Euro Umsatz, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt. Dies stellt den stärksten

Umsatzrückgang gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in den letzten zehn Jahren dar.

Das Umsatzminus zog sich durch alle Produktionsbereiche: Bei der Herstellung von

Küchenmöbeln ging der Umsatz im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % zurück,

bei der Herstellung von Matratzen um 5,5 %, die Herstellung von Büro- und

Ladenmöbeln verzeichneten mit 5,3 % und den sonstigen Möbeln mit 10,9 %

ebenfalls einen Rückgang. Die Möbelbranche erzielt ein Großteil der Umsätze im

Inland: Der Inlandsumsatz machte mit rund 10,9 Milliarden Euro im Jahr 2024 zwei

Drittel (66,8 %) des Gesamtumsatzes aus.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zahl der Beschäftigten um 5,4 % gegenüber Vorjahr gesunkenZum Ende des Jahres 2024 waren in der Möbelindustrie nach vorläufigenErgebnissen rund 70 000 Menschen beschäftigt. Das waren 5,4 % weniger als zumJahresende 2023. Es war zugleich der niedrigste Stand innerhalb der vergangenenzehn Jahre. Zum Vergleich: Zum Jahresende 2014 waren noch 83 500 Menschen in derMöbelindustrie beschäftigt.Möbelproduktion in den ersten drei Quartalen 2024 um 7,1 % zurückgegangenMit dem Umsatzminus ging auch ein Rückgang der Produktion einher. DieMöbelhersteller in Deutschland haben in den ersten drei Quartalen des Jahres2024 Möbel im Wert von 13,0 Milliarden Euro produziert. Das war ein Rückganggegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,1 %. In den ersten drei Quartalen 2023waren Möbel im Wert von 13,9 Milliarden Euro hergestellt worden. Bereits imgesamten Jahr 2023 war die Möbelproduktion gegenüber dem Vorjahr wertmäßigzurückgegangen: Um 3,5 % auf 18,4 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 wurdenhierzulande noch Möbel im Wert von 19,1 Milliarden Euro produziert.Einzelhandel mit Möbeln 2024 real um 5,5 % zurückgegangenBeim Einzelhandel mit Möbeln ist die Kaufzurückhaltung spürbar. Zwar starteteder Einzelhandel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen nach einem deutlichenUmsatzrückgang im Jahr 2024 mit einem leichten Plus ins neue Jahr: Der realeUmsatz nahm im Januar 2025 kalender- und saisonbereinigt um 0,8 % gegenüber demVormonat zu. Gegenüber dem Januar 2024 gab es einen Anstieg um 0,6 %. Im Jahr