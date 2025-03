3,4 Millionen neue Autos im Jahr 2024 aus Deutschland exportiert

WIESBADEN (ots) -



- 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135,0 Milliarden Euro exportiert

- 25,9 % davon waren reine E-Autos

- Importiert wurden 1,8 Millionen neue Pkw



Im Jahr 2024 wurden rund 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135,0 Milliarden

Euro aus Deutschland exportiert. Damit stieg der Export mengenmäßig im Vergleich

zum Jahr 2023 um 2,5 % an. Wertmäßig ging der Export von neuen Pkw leicht um 1,3

% zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das größte

Abnehmerland die Vereinigten Staaten mit einem Anteil von 13,1 % aller

exportierten neuen Fahrzeuge. Auf den Rängen zwei und drei folgen das Vereinigte

Königreich (11,3 %) und Frankreich (7,4 %).





881 000 exportierte Pkw waren reine E-Autos



Der Export von Pkw, die ausschließlich elektrisch betrieben werden, nahm im Jahr

2024 mengenmäßig um 11,9 % auf 881 000 Pkw zu und erreichte damit einen Anteil

von 25,9 % an allen exportierten Pkw. Wichtigste Antriebsart bei den

exportierten Automobilen war wie in den Vorjahren der Benzinmotor mit einem

Anteil von 42,0 % (1,4 Millionen Pkw). Hybridfahrzeuge erzielten einen Anteil

von 17,2 % (584 000 Pkw), gefolgt von Dieselfahrzeugen mit einem Anteil von 15,0

% (512 000 Pkw).



1,8 Millionen neue Pkw importiert



Nach Deutschland importiert wurden im Jahr 2024 insgesamt 1,8 Millionen neue

Pkw. Gegenüber dem Vorjahr 2023 sanken die Einfuhren mengenmäßig um 11,5 % und

wertmäßig um 12,8 %. Auch bei den importierten Fahrzeugen war der Benzinmotor

die häufigste Antriebsart mit 40,3 % oder 742 000 Pkw, gefolgt vom Dieselmotor

mit 24,4 % der importierten Fahrzeuge. Hybridfahrzeuge machten einen Anteil von

22,0 % und reine E-Autos von 13,3 % aus. Die Importe von Pkw mit reinem

Elektromotor (244 000 Pkw) gingen im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um 46,0 %

zurück (2023: 451 000 Pkw).



Methodische Hinweise:



Für die vier Pkw-Segmente wurden folgende Warenummern des Warenverzeichnisses

für die Außenhandelsstatistik zusammengefasst: Benzinmotor (WA8703 22 10, WA8703

23 19; Dieselmotor (WA8703 31 10, WA8703 32 19, WA8703 33 19); Hybridmotor

(WA8703 40 10, WA8703 50 00, WA8703 60 10, WA8703 70 00). Für die reinen

Elektrofahrzeuge wurde die WA8703 80 10 ausgewertet.



Weitere Informationen:



Alle detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel bis einschließlich

Berichtsmonat Januar 2025 sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000)

verfügbar. Seit November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank

als Hauptversion verfügbar. Für große Tabellen steht die alte Oberfläche

weiterhin zur Verfügung, da hierfür in der neuen Version noch keine Datenabrufe

möglich sind. Ausgewählte Tabellen bietet auch die Themenseite "Außenhandel" im

Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Die Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar,

das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In

diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren

der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Arbeitsmarkt,

Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht

dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



