50 % Umsatzwachstum dank Großprojekten und neuer Partnerschaft

--------------------------------------------------------------

Mehr erfahren Mehr erfahren

https://antiloop.com

--------------------------------------------------------------



Götzis, Vorarlberg (ots) - Antiloop und ANT setzen ihre Erfolgsgeschichte mit

der Bündelung ihrer Kräfte in einer strategischen Partnerschaft fort:

konsolidiertes Umsatzwachstum auf 9,7 Millionen Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Antiloop GmbH mit Sitz in Götzis / Österreich beteiligt sich im Rahmen einerstrategischen Partnerschaft an der Agile Networks Technologies GmbH (ANT) mitNiederlassungen in Deutschland, der Schweiz und Rumänien. Durch diePartnerschaft vergrößert das Unternehmen seine Marktreichweite undTechnologielandschaft und kann Synergien in mehreren Großprojekten nutzen.Gemeinsam decken die beiden Unternehmen die gesamte digitale Wertschöpfungsketteab, um ihren Kunden einzigartige digitale Erlebnisse zu bieten. DiePartnerschaft führte zu einem Umsatzwachstum von 9,7 Millionen Euro, einerTeamerweiterung auf nun über 100 festangestellte Mitarbeiter und einerPortfolioerweiterung, die einen breiten Technologie-Stack abdeckt.Durch den strategischen Schritt, sich mit ANT zusammenzuschließen, bietetAntiloop nun umfassende Lösungen und tiefgreifende Expertise inSchlüsseltechnologien wie Spryker, Salesforce, SAP , Shopware, Pimcore, Akeneo,Workato und Jitterbit. Dies ermöglicht einen technologieunabhängigenBeratungsansatz, der unabhängig von der bestehenden Infrastruktur einesUnternehmens ist.Antiloop ist ein führender digitaler Dienstleister , derB2B-Produktionsunternehmen und Großhändler bei der digitalen Transformationihrer Prozesse unterstützt. Mit über 15 Jahren Erfahrung liefert Antiloopmaßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Beratung undPlattformimplementierung. Zu den Kunden von Antiloop zählen sowohl Konzerne alsauch mittelständische Unternehmen, darunter beispielsweise derBeschlägehersteller Blum, der Normteilehersteller Meusburger und der ZumtobelKonzern.ANT wurde 2019 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Deutschland und derSchweiz sowie zwei Nearshore-Standorte in Rumänien mit einem Team von über 70festangestellten Mitarbeitern. Das Unternehmen ist auf komplexeCustomer-Experience Projekte spezialisiert und pflegt langjährige erfolgreichePartnerschaften mit Salesforce, SAP und anderen führenden Technologieanbietern."Wir sehen in dieser Partnerschaft großes Potenzial. Unsere Portfolios ergänzensich perfekt und unsere gemeinsamen Werte bringen uns zusammen. DiesePartnerschaft ist der erste Schritt in eine gemeinsame Zukunft, in der wir unsals zentraler CX-Anbieter in der DACH-Region etablieren wollen", Gerold Böhler,