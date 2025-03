TUI-Aktie vor wichtiger Hürde: Reicht der Schwung?

Ungeachtet der am Donnerstagvormittag zu verzeichnenden Verluste blickt die Aktie von Reiseveranstalter TUI auf eine bislang erfolgreiche Handelswoche zurück. Die Anteile profitierten dabei von einem positiven Newsflow.

Am zurückliegenden Wochenende hatte die Kreditbewertungsagentur Standard & Poors (S&P Global) die Bonität von TUI B+ auf BB- heraufgestuft mit einem stabilen Ausblick. Zwar bedeutet dieser Schritt eine Verbesserung um nur eine Notenstufe, damit rücken die TUI-Anleihen in der Bewertungslogik der Agentur aber von "mangelhafter Bonität" zu "angespannter Bonität" vor.

Außerdem konnte das Unternehmen einen positiven Analystenkommentar für sich verbuchen. Die US-Großbank JP Morgan hat die bislang nicht bewertete Aktie mit "Übergewichten" in ihre Bewertung aufgenommen. Analyst Karan Puri sieht den fairen Wert der Aktie bei 12 Euro. Das bedeutet gegenwärtig ein Aufwärtspotenzial von nicht weniger als 64 Prozent.

Welche Chancen hat TUI auf einen erfolgreichen Ausbruch?

Angesichts dieses positiven Newsflows konnte sich die TUI-Aktie in den vergangenen Tagen um fast 10 Prozent steigern. Das hat ihr aus einer charttechnisch schwierigen Ausgangslage geholfen und sie zurück an wichtige Widerstände geführt, die weiteren Kursgewinnen zunächst im Wege stehen könnten. So stehen die Chancen, diese aus dem Weg zu räumen:

Trotz Wiedergutmachung noch immer intakter Abwärtstrend

Mit Blick auf die vergangenen 12 Monaten handelte TUI überwiegend seitwärts, wobei ein Großteil der Kurse innerhalb der Handelsspanne zwischen 6,50 Euro und 8,00 Euro verlief. Zwar kam es im Spätsommer zu einem Einbruch auf knapp 5,00 Euro, doch dieses blieb als Verkaufssignal ohne Wirkung. Stattdessen kam es zu einer starken Erholungsrallye auf das Mehrjahreshoch bei 8,88 Euro. Aber auch dieses technische Signal blieb ohne Wirkung.

In den vergangenen Wochen konsolidierte die Aktie ihre Erholungsrallye kräftig. Dabei wurden neben einigen Horizontalunterstützungen vor allem auch die gleitenden Durchschnittslinien durchbrochen und aufgegeben. Begleitet wurde diese Konsolidierung durch eine Verschlechterung der technischen Indikatoren, die mit eigenen Abwärtstrends die Talfahrt der Aktie bestätigen.

Kräftige Kurserholung nach Doppelboden? Möglich, aber ...

Die Kursgewinne der vergangenen Tage sind aus technischer Perspektive als Reaktion auf den schiefen Doppelboden im Bereich von 6,70/80 Euro zu verstehen. Das hat zur Zurückeroberung der Unterstützung bei 7,00 Euro geführt, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Anschließend kam es zu Kursgewinnen bis in den Widerstandsbereich um 7,50 Euro.

Hier verläuft einerseits ein Horizontalwiderstand und andererseits die 50-Tage-Linie. Gleichzeitig liegt hier die Schulterlinie der potenziellen W-Formation, die vom Doppelboden der vergangenen Tage ausgehen könnte. Ein Anstieg hierüber könnte für Kursgewinne bis in den Bereich von 8,50 Euro sorgen. Für die TUI-Bullen steht also einiges auf dem Spiel.

... technische Indikation spricht kurzfristig gegen weitere Gewinne

Die Karten sind allerdings nicht unbedingt zu ihren Gunsten gemischt. Auf die fallenden technischen Indikatoren wurde bereits hingewiesen. Vor allem der Trendstärkeindikator MACD macht keinen guten Eindruck. Der hat sich zwar deutlich erholt, ein Vorzeichenwechsel hat jedoch noch nicht stattgefunden. Ein solcher hätte die jüngste Kurserholung als Aufwärtstrend bestätigt.

Der Relative-Stärke-Index hat sich zwar ebenfalls signifikant steigern können, ist aber bereits im leicht überkauften Bereich angekommen. Das könnte dem Überwinden der Widerstandszone im Weg stehen beziehungsweise für ein Fehlsignal sorgen, sollte es doch zu einem Ausbruch kommen. Die aktuelle Signallage ist also keine, die einen kurzfristigen Erfolg befürwortet.

Fazit: So können Anlegerinnen und Anleger TUI jetzt handeln

Daraus ergeben sich zwei Szenarien, die für Anlegerinnen und Anleger einfach zu handeln sind. Die TUI-Aktie setzt noch einmal in Richtung 7,00 Euro zurück, um die Überhitzung im RSI zu konsolidieren. Wenn dieser Rückgang ordentlich verlaufen ist, dürfte sich die technische Indikation nicht zu stark eingetrübt haben, sodass eine Erholung ein erfolgreicher Ausbruch in Richtung 8,30/50 Euro möglich ist. In diesem Fall wäre bei 7,00 Euro der Long-Einstieg zu suchen.

Das zweite Szenario ist das gegenwärtig unwahrscheinlichere: Die Aktie kann trotz ihrer Schwächen über den Widerstand klettern und sich bis mindestens 8,00 Euro erholen. Ab hier würde sich dann jedoch ein Ausstieg oder sogar das Eröffnen einer Short-Position empfehlen, da weitere Kursanstiege durch den dann erst recht überkauften RSI verhindert würden. Erst wenn sich auch die technischen Indikatoren wieder in klaren Aufwärtstrends befinden, ist mit einer auch nachhaltigen Erholung der Aktie zu rechnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 7,312EUR auf Tradegate (20. März 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.

