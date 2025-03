Lanxess enttäuscht nach Jahresverlust mit Prognose - Kursrutsch

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess ist 2024 unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Während das Tagesgeschäft trotz eines Umsatzrückgangs mehr abwarf als im Vorjahr, wiederholten sich positive Einmaleffekte nicht. Für 2025 stellte Vorstandschef Matthias Zachert zwar einen weiteren Gewinnanstieg im operativen Geschäft in Aussicht. Analysten hatten jedoch mehr erwartet - besonders für das laufende erste Quartal. Am Aktienmarkt wurden die Neuigkeiten vom Donnerstag mit einem Kursrutsch quittiert.

Die Lanxess-Aktie verlor am Morgen gut acht Prozent und gehörte damit zu den größten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier allerdings knapp ein Fünftel gewonnen.