Hellofresh will von 2027 an profitabel wachsen

tmgirth schrieb 13.03.25, 18:40

Es handelt sich lediglich um eine normalisierte Wachstumsrate für ein sehr investitions- und arbeitsintensives Produkt.



Während der Telefonkonferenz sagte Richter Folgendes: „For RTE specifically, we aim to find the right growth formula that allows us to predictably and sustainably grow both top line and bottom line for many years to come. There were lots of lessons learned in mealkits and that we aim to avoid in RTE. “



Daraus schließe ich, dass zur Zeit der mealkits nur das Wachstum des Umsatzes zählte. Sie haben also sehr starkes Marketing betrieben -> Wachstum -> hohe Investitionen zur Erhöhung der Abwicklungskapazitäten, und diesen Zyklus fortgesetzt. Irgendwann (zu spät) haben sie erkannt, dass es keinen Sinn macht, Kunden mit geringer Qualität zu jagen, da die Kapazität, die erforderlich ist, um auch diese zu bedienen, real ist. In der Folge musste und muss das Unternehmen den operativen Hebel umlegen und sich auf einen profitableren kleineren Kundenstamm konzentrieren.



Meiner Meinung nach ist es klug, ein langsameres Wachstum anzustreben, das aus höherwertigen Kunden besteht. Es handelt sich nicht um ein leicht skalierbares technisches Geschäft, denn jeder bediente Kunde erfordert zusätzliche Arbeitskräfte und Kapazitäten.