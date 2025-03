Erste umfassende Modernisierung des Markenauftritts in der über 100-jährigen Geschichte (FOTO)

Arlesheim/Schwäbisch Gmünd (ots) -



- Weleda verjüngt sich und bekennt sich zu seinen Schweizer Wurzeln für neue

Zielgruppen und Positionierung im Premiumsegment

- Erstes umfassende Überarbeitung des Weleda Logos und der visuellen Markenwelt

in der Geschichte von Weleda

- Heilpflanzenwissen, Forschung und Swissness werden hervorgehoben



Die Weleda AG, Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und

anthroposophische Arzneimittel, präsentiert sich in einem neuen Gewand. Logo,

Corporate Design und Markenauftritt wurden modernisiert. Eine Premiere für

Weleda, da es sich um die erste umfassende Modernisierung des Markenauftritts

mit Aktualisierung des Logos in der Geschichte des 1921 gegründeten Unternehmens

handelt. "Unser Markenauftritt ist jetzt moderner, klarer, eleganter - ohne

seine Wurzeln und Bedeutung zu verlieren", sagt CEO Tina Müller.





"Weleda entwickelt sich weiter. Eine starke Marke bleibt nur relevant, wenn siemit der Zeit geht", so Tina Müller. Weleda ist mit der Marken- und DesignagenturPeter Schmidt Group durch einen umfassenden Modernisierungs-Prozess gegangen,der insgesamt zur Erneuerung des Purpose-Unternehmens passt. "Die Erneuerungunseres Markenauftritts steht im Einklang mit unserer Markenpositionierung'Schönheit und Gesundheit in Einklang mit Mensch und Natur' und mit derUnternehmensstrategie 'Wachstum mit Verantwortung'. Weleda richtet sich heuteverstärkt auch an jüngere Zielgruppen und positioniert sich gleichzeitig imPremiumsegment", sagt Tina Müller.Das Logo bleibt der anthroposophisch inspirierten Schrifttypographie treu,entwickelt sich aber weiter: feiner, eleganter und zeitgemässer. Auch dieSubline verändert sich: Während bisher Bezug auf das Gründungsjahr genommenwurde, transportiert die neue Subline nun das zentrale Alleinstellungsmerkmal:"Mit 'Natural Science' oder 'Swiss Natural Science' betonen wir unser enormesHeilpflanzenwissen, das wir in über 100 Jahren aufgebaut haben und wie wir dankwissenschaftlicher Forschung daraus die Kraft der Natur aktivieren, und diewirksamsten Produkte entwickeln", sagt CMO Susanne Schgaguler. "Jede Pflanzewird gezielt ausgewählt, liebevoll gepflanzt, angebaut, geerntet undverarbeitet. Wir schaffen Produkte, die unsere Lebenskräfte aktivieren. In allemist die Natur unsere Geschäftsgrundlage."Weleda bezieht sich in der Subline auch auf seine Schweizer Wurzeln. "Mit derSubline 'Swiss Natural Science' machen wir sichtbar, was tief in der DNA vonWeleda verankert ist: unsere Schweizer Wurzeln und unser Anspruch, nur diebesten natürlichen Inhaltsstoffe in unseren Schweizer Laboratorien zu veredeln."Entsprechend den hohen Nachhaltigkeitsstandards des Sustainable Natives, rollt