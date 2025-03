Doppelspitze für Chefredaktion der 'Badischen Zeitung'

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" mit Sitz in Freiburg im Breisgau erhält eine neue Chefredakteurin und einen neuen Chefredakteur. Carolin Buchheim und Stephan Schröter übernehmen zum 1. April als Doppelspitze die redaktionelle Führung, wie der Badische Verlag mitteilte. Sie lösen Thomas Fricker ab, der seit 2016 die Redaktion leitet. Der 64-Jährige werde das Duo in einer Übergangszeit unterstützen und anschließend der "Badischen Zeitung" weiter als Autor zur Verfügung stehen, hieß es weiter.

Buchheim ist 46 Jahre alt und wird die erste Frau als Chefredakteurin des südbadischen Mediums. Sie ist den Angaben nach seit 2007 im Verlag tätig und war zuletzt für die Planung regionaler Themen zuständig. Schröter (56) hatte demnach bislang die Rolle des Chefredakteurs beim digitalen Finanzmedium BTC-ECHO inne und war zuvor in verschiedenen führenden Positionen bei "Bild" und "Bild am Sonntag" in Hamburg und Berlin tätig.

Der Chefredaktion als Stellvertreter weiter angehören werden Markus Hofmann als Leiter für digitale Inhalte und Holger Knöferl als Leiter der Heimatredaktion.

Die "Badische Zeitung" ist Teil des Badischen Verlags und wird mit überregionalen Inhalten seit Sommer 2024 vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beliefert./vge/DP/men