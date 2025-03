Hersteller setzen verstärkt auf KI in der Produktentwicklung / 91 Prozent der Unternehmen planen höhere Investitionen

München (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) prägt die Zukunft der

Produktentwicklung entscheidend. 80 Prozent der Industrieunternehmen arbeiten

bereits mit KI-Technologien in diesem Bereich und 91 Prozent planen, ihre

Investitionen in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen. Das sind zentrale

Ergebnisse der Aras-Studie "Die Zukunft der Produktentwicklung - Product

Lifecycle Management im Fokus", für die 656 Führungskräfte in den USA, Europa

und Japan befragt wurden.



"Die Integration von KI in die Produktentwicklung ist nicht nur wichtig, um

Schritt zu halten - es geht darum, in einem immer härter umkämpften Markt zu

überleben", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras, und betont

die Bedeutung für die Unternehmensstrategie: "Digitale Engineering-Tools

ermöglichen es Herstellern, intelligentere Produkte zu entwickeln, Kosten zu

optimieren und Innovationen schneller auf den Markt zu bringen."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Studie identifiziert die wichtigsten Treiber für diesen Wandel in derProduktentwicklung: 35 Prozent der Unternehmen nennen die Produktionskosten alsgrößte Herausforderung, 34 Prozent kämpfen mit der Produktkomplexität.Gesetzliche Vorgaben und eine beschleunigte Markteinführung beschäftigen jeweils33 Prozent der Befragten. Auch Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiger Faktor: 32Prozent der Unternehmen verweisen auf die wachsende Bedeutung dieses Themas inder strategischen Planung.Wachsendes Interesse an KIDie Bereitschaft, in KI für die Produktentwicklung zu investieren, ist in denUSA am höchsten: Dort planen 98 Prozent der Unternehmen, ihren KI-Einsatz in dennächsten zwei Jahren auszubauen, verglichen mit nur 70 Prozent in Japan und 92Prozent in der DACH-Region. Diese Dynamik spiegelt den wachsenden Einfluss vonKI in Bereichen wie Prozessoptimierung, Workflow-Automatisierung, generativesDesign und Marktprognosen wider.88 Prozent der teilnehmenden Unternehmen sind der Meinung, dass ihreInvestitionen in Software für die Produktentwicklung steigen sollten, wobei sichdie Teilnehmer aus den USA und der DACH-Region erneut engagierter zeigen alsJapan. Am zukunftsorientiertesten ist Frankreich, wo 95 Prozent der Unternehmenangeben, dass sie ihre Ausgaben in diesem Bereich erhöhen sollten.Bei aller Begeisterung gibt es auch Herausforderungen: Vor allem Sicherheits-und Datenschutzbedenken stehen mit 69 Prozent ganz oben auf der Sorgenliste. 65Prozent der Unternehmen fehlen die notwendigen Kompetenzen, um das Potenzial vonKI voll auszuschöpfen. Und 64 Prozent kämpfen mit isolierten Datensilos.Rollenmüller betont, dass der Erfolg nicht allein von der Technologie abhängt,