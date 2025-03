Häuser bis zu 17 Prozent günstiger als vor 3 Jahren - aber vielfach hoher energetischer Sanierungsbedarf

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise von

bestehenden Einfamilienhäusern in den deutschen Landkreisen zeigt:



- In 212 von 294 Landkreisen kosten Häuser aktuell weniger als 2022 - dem

bisherigen Höhepunkt des Immobilienbooms

- Deutlichste Rückgänge im Umland von München und Frankfurt: Landkreis

Fürstenfeldbruck (-16,8 Prozent) und Main-Taunus-Kreis (-16,2 Prozent)

- Günstiger Osten: Kyffhäuserkreis (Thüringen), Mansfeld-Südharz

(Sachsen-Anhalt) und Görlitz (Sachsen) mit Quadratmeterpreisen von rund 1.000

Euro - energetischer Sanierungsbedarf jedoch hoch

- Teuerste Häuser in Oberbayern: Landkreis München mit 7.683 Euro pro

Quadratmeter an der Spitze des Preisrankings





In den hochpreisigen Metropolen ist der Traum vom eigenen Haus für vieleMenschen kaum noch realisierbar. Wer dagegen im ländlichen Raum sucht, findetnach wie vor Eigenheime zu bezahlbaren Preisen. In den vergangenen Jahren habendie Angebotspreise zudem vielerorts spürbar nachgegeben: In 212 von 294Landkreisen sind Bestandshäuser derzeit günstiger als am bisherigen Höhepunktdes Immobilienbooms vor 3 Jahren - in der Spitze beträgt der Rückgang knapp 17Prozent. Zugleich besteht allerdings in günstigeren ländlichen Regionen beivielen Häusern ein enormer energetischer Sanierungsbedarf. Das zeigt eineAnalyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise vonBestandshäusern (Einfamilienhäuser, 600 Quadratmeter Grundstücksfläche, 5Zimmer, Baujahr zwischen 1945 und 1970) in den 294 deutschen Landkreisen zumjeweils 1. März 2022 und 2025 verglichen wurden. Zusätzlich wurde für jedenKreis der Anteil angebotener Häuser mit einer Energieeffizienzklasse schlechterals E ausgewertet."Das hohe Zinsniveau hat dafür gesorgt, dass die Angebotspreise von Häusern inden vergangenen Jahren zum Teil deutlich gesunken sind", sagt immoweltGeschäftsführer Piet Derriks. "Darüber hinaus spielt Käufern auch die zunehmendeBedeutung der Energieeffizienz von Immobilien in die Karten. Gerade imländlichen Raum befinden sich viele Bestandsobjekte in einem schlechtenenergetischen Zustand, was Interessenten erheblichen Spielraum beiPreisverhandlungen gibt."Stärkste Preisrückgänge im Umland der MetropolenBesonders deutlich sind die Angebotspreise von Einfamilienhäusern im Umland derbeliebten Metropolen gesunken. Nach den heftigen Preisanstiegen während derBoom-Jahre ist der Immobilienkauf hier aufgrund des hohen Zinsniveaus für vieleMenschen nicht mehr leistbar. Vor allem die teuren Speckgürtel-Regionen um