Tesla-Upgrade: Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Kaufen, sagen Analysten

Die Tesla-Aktie erlebt nach einem dramatischen Ausverkauf eine mögliche Wende. Trotz anhaltender Herausforderungen erhält sie von Cantor Fitzgerald ein Upgrade von "Halten" auf "Kaufen". Der Analyst Andres Sheppard betont, dass die aktuellen Kursrückgänge eine günstige Kaufgelegenheit darstellen, insbesondere für Investoren, die mit Marktschwankungen vertraut sind und einen längerfristigen Anlagehorizont haben.

Sheppard hebt hervor, dass Tesla bald mehrere bedeutende Produktstarts vornehmen wird, die als Katalysatoren für den Aktienkurs dienen könnten. Dazu gehören der Beginn des Verkaufs von Full Self-Driving (FSD) in China in diesem Quartal, der Start des FSD-Verkaufs in Europa in der ersten Hälfte des Jahres 2025, sowie die Einführung von Robotaxis und einem neuen Modell in der zweiten Jahreshälfte 2025. Des Weiteren plant Tesla 2026 die Produktion und den Verkauf von Robotern.