Hapag-Lloyd stellt sich auf neue Lage im Roten Meer ein

Starter87 schrieb 11.03.25, 10:43

Und mal wieder das durchaus typische Kursbild bei HL.

Vermutlich in Erwartung der endgültigen Ergebnisse und eines guten Dividendenvorschlag am 20.3.25 zieht der Kurs an,

obwohl die Frachtraten seit Wochen / Monaten nur fallen und immer neue Tiefs erreichen, die ( politischen) Rahmenbedingungen bescheiden sind.

Meine Vermutung: Die Dividende zwischen 9-10€ dürfte einige hier erfreuen, die am 20.3. aber auch bekannt gegebene Prognosespanne

für 2025 wird wie so oft die kaufmännische Vorsicht von HL abbilden und eher enttäuschen. Kann mir persönlich nicht vorstellen das der obere Rand mit 1 Mrd € EBIT (wesentlich) über die erste Prognose für 2024 vor einem Jahr liegt.(siehe link unten).Was dann durchaus ein Ergebnisrückgang von ca.2/3 bedeuten könnte.

Positiv ist das HL meist seine Prognosen unterjährig anhebt, dafür gibt aber leider keine Garantie.



LG Starter



https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/hapag-lloyd-veroeffentlicht-geschaeftsbericht-2023-und-prognose-fuer-das-laufende-jahr/a65a9a15-a08d-4b04-ac0d-3f57db424bf2_de