LMU-Spin-off erhält Millionenförderung der EU für die Entwicklung eines neuartigen Asthma-Mittels

München (ots) -



- LMU-Pharmazeutin Olivia Merkel forscht an Nano-Transportern, die Medikamente

gezielt an den Wirkort bringen

- Nun bekommt die von ihr mitgegründete Firma RNhale einen hochdotierten Grant

des Europäischen Innovationsrates (EIC)

- Das junge Unternehmen will einen neuen Ansatz zur Behandlung von Asthma

praxisreif machen



Der Firmenname bereits beschreibt das angestrebte Produkt in kürzester Form:

RNhale - sogenannte RNA-Therapeutika zum Einatmen. Jetzt bekommt das junge

Münchner Unternehmen einen sogenannten Transition Grant des European Innovation

Council (EIC) in Höhe von 2,5 Millionen Euro, um ein solches neuartiges

Medikament gegen Asthma an die Praxis heranzuführen.





Die Firma RNhale ist eine Ausgründung der Ludwig-Maximilians-Universität München

(LMU): Die Pharmazeutin Olivia Merkel, Inhaberin des Lehrstuhls für Drug

Delivery, hat mit ihrem Team das nötige Knowhow über lange Jahre erarbeitet. Sie

forscht an neuartigen Nano-Transportsystemen, mit denen Medikamente gezielt an

ihren Wirkort im menschlichen Körper gebracht werden können. Ihr besonderer

Fokus liegt auf dem therapeutischen Einsatz kurzer RNA-Abschnitte, die an der

Krankheitsentstehung beteiligte Gene in bestimmten Zelltypen stilllegen können.



Auf dieser Basis entwickelten Olivia Merkel und ihr Team Ansätze für neue

Asthma-Therapien, unter anderem gefördert mit einem millionenschweren Starting

Grant des Europäischen Forschungsrat (ERC). Die Forscherinnen und Forscher

packten spezifische sogenannte siRNA in Nano-Carrier, die sich mittels

Sprühtrocknung stabilisieren lassen und zu einem atemgängigen Trockenpulver

verarbeiten lassen.



Um für ein solches Präparat die Probe aufs Exempel machen zu können, erhielt

Olivia Merkel einen Proof of Concept Grant des ERC. Nach einer weiteren

Förderung aus dem Knowledge Transfer Fund der LMU schlug auch die Geburtsstunde

des Spin-offs RNhale, bei dem Olivia Merkel als Scientific Advisor firmiert. Zum

Gründerteam gehören einige ihrer LMU-Mitarbeiter wie CEO Benjamin Winkeljann.



Nächster logischer Baustein der Förderung aus Brüssel



Der neue Grant des EIC ist in dieser Förderkette aus Brüssel der nächste

logische Baustein: RNhale will damit die Technologie für die Prüfung in

klinischen Studien bereit machen und die Geschäftsentwicklung für den

Marktrelease vorantreiben. Dazu gehört eine Vorbereitung der nötigen

präklinischen Studien.



Als erste Anwendung plant das Unternehmen ein Präparat, mit dem sich die bei

allergischem Asthma auftretende Expression des Zytokins TSLP in den Atemwegen

reduzieren lässt. Mit diesen Arbeiten hofft RNhale, am Ende nicht nur ein

hochwirksames Therapeutikum gegen Asthma auf den Markt bringen zu können,

sondern auch eine Plattform zu schaffen, die sich auch für Entwicklungen zur

Behandlung anderer Atemwegserkrankungen nutzen lässt.



Als Exzellenzuniversität unterstützt die LMU ihre Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler dabei, das enorme Innovationspotenzial der Grundlagenforschung

in konkreten Anwendungsbereichen umzusetzen. Dafür stellt die LMU den eigenen

Forschenden ein umfangreiches Beratungsangebot zur Verfügung.



Mehr zum Transferangebot der LMU:



https://www.lmu.de/de/forschung/transfer/



Kontakt



Prof. Dr. Olivia Merkel



Ludwig-Maximilians-Universität München



Department Pharmazie



Pharmazeutische Technologie



Butenandtstrasse 5



Haus B



81377 München



Tel.: +49 89 2180 77022



mailto:olivia.merkel@cup.lmu.de



Pressekontakt:



Claudia Russo

Leitung Kommunikation & Presse

Ludwig-Maximilians-Universität München

Leopoldstr. 3

80802 München



Phone: +49 (0) 89 2180-3423

E-Mail: mailto:presse@lmu.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60694/5994726

OTS: Ludwig-Maximilians-Universität München