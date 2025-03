Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 128,37 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,76 Prozent.

Nach der Entscheidung, der US-Notenbank, die Zinsen nicht anzutasten, hatte der Bund-Future noch zugelegt. Die Fed hatte am Mittwochabend weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Einige Beobachter hatten offenbar erwartet, dass es weniger sein könnten. Während die Notenbank ihre Prognosen für die Inflationsentwicklung anhob, wurden sie für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Grund ist vor allem die erratische Zollpolitik der US-Regierung. Notenbankchef Jerome Powell sprach von einer wachsenden Unsicherheit. Allerdings erwartet Powell, dass die Auswirkungen auf die Inflation nur vorübergehend sein werden.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat hingegen am Donnerstag den nächsten Zinsschritt gemacht und den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die schwedische Notenbank hat ihren Leitzins hingegen nicht angetastet. Später wird noch die britische Notenbank ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Auch hier wird keine Änderung erwartet./jsl/la/stk