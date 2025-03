Verluste - Marktteilnehmer werden vorsichtiger

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Trotz guter Vorgaben aus den USA kam es am späten Vormittag zu Verlusten. Der EuroStoxx 50 sank um 1,33 Prozent auf 5.434,22 Punkte. Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 um 0,34 Prozent auf 8.677,48 Punkte nach. Etwas besser hielt sich der Schweizer SMI mit kaum veränderter Tendenz. Die Notenbank des Landes hatte die Zinsen erneut um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. "Die eidgenössischen Währungshüter erachten die Zinssenkung vor dem Hintergrund eines geringen Inflationsdrucks und erhöhter Abwärtsrisiken als notwendig", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank dazu an.

Marktexperte Andreas Lipkow begründete die Verluste der europäischen Standardwerte mit dem großen Verfallstermin am Freitag, der sich in Kursanpassungen bemerkbar mache. Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets fügte hinzu, dass nach den jüngsten Gewinnen die Vorsicht an den Börsen wieder zunehme.