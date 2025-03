RTL Group will operativ mehr verdienen - Aktie stark unter Druck

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die RTL Group will nach einem herausfordernden Jahr mehr operativen Gewinn einfahren. Bei leicht anziehendem Erlös soll 2025 das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) deutlich besser ausfallen. Im vergangenen Jahr entwickelte sich dagegen die Inhalte-Produktion Fremantle 2024 weiter schwach und die Fernseh-Werbeerlöse sanken im wichtigen vierten Quartal. Konzernchef Thomas Rabe bezeichnete die letzten drei Monate des Jahres in einer Telefonkonferenz am Donnerstag als "enttäuschend". An der Börse ging es für die RTL-Aktie bergab.

Im Handel am Vormittag rutschten die Papiere um bis zu elf Prozent ab, zuletzt standen sie gegen Mittag mit 7,4 Prozent im Minus. Vorausgegangen war dem allerdings eine Kurs-Rally um fast die Hälfte seit Dezember vergangenen Jahres, weswegen nun auch Gewinnmitnahmen plausibel sein könnten. Analystin Annick Maas von Bernstein Research attestierte dem Unternehmen in einer ersten Reaktion ermutigende Umsätze im Streaming-Geschäft. Dem stehe allerdings die schwache Fremantle-Entwicklung gegenüber, hier stehe der Markt nach wie vor unter Druck.