Innovationen für den Handel der Zukunft - Neue Konzepte und Technologien

Frankfurt (ots) -- Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) -Branchenhub der Konsumgütermessen der Messe Frankfurt - ermutigt Händler*innenTrends aufzugreifen und die Zukunft des Einkaufens aktiv mitzugestalten.- Neue Technologien, innovative Konzepte und die gezielte emotionale Einbindungvon Kund*innen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für den Handel der Zukunft.- Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) macht denHandel zukunftsfit mit tagesaktuellen Nachrichten aus der Branche,Inspirationen, Einblicken und Expertenbeiträgen."Wer mit dem technologischen Wandel Schritt halten und von ihm profitieren will,muss mit Weitblick agieren und die Tatkraft aufbringen, die neuen Möglichkeitenumzusetzen. Die Zukunft des Einkaufens ist bereits in vollem Gange undentwickelt sich durch kontinuierliche technologische Impulse immer schneller",summiert Silke Pfeiffer, Abteilungsleitung Multimedia und Data Consumer GoodsFairs der Messe Frankfurt, Expertenaussagen auf dem Branchenportal ConzoomSolutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) . Auf dem Branchenhubder Konsumgütermessen der Messe Frankfurt liefern Expert*innen wertvolleInsights zu den Trends, Technologien und Konzepten (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfurt/de/experts/zukunft-des-einkaufens.html) , die denmodernen Handel revolutionieren - denn in einer zunehmend digitalisierten Weltverschmelzen Online- und Offline-Erlebnisse immer stärker.Dazu gehören hybrides Einkaufsverhalten ebenso wie neuartige Handelskonzepte,die Technologie und Kreativität verbinden - wie Future Retail Stores, ConceptStores, Augmented Reality (AR) oder das Metaverse. Da interaktive Formate aufverschiedenen Ebenen wirken und Kund*innen so auf vielfältige Weise einbinden,wird für zukunftsorientierte Händler*innen ein tiefes Verständnis vonKaufverhalten, Entscheidungsprozessen und emotionaler Bindung unverzichtbar.Neue Technologien und visionäre KonzepteDas Future Retail Store-Format verbindet physische Präsenz mit innovativenTechnologien und eröffnet Händler*innen neue Möglichkeiten derProduktpräsentation. Kund*innen können eine große Vielfalt an Produkten undVariationen entdecken, interaktiv erkunden und individuell anprobieren. Solassen sich beispielsweise Produkte auf Bildschirmen in 3D betrachten, inVirtual Reality immersiv erleben oder Kleidungsstücke über Smart Mirrorsvirtuell anprobieren. Elemente wie dynamische Beleuchtung oder ein spannendesLadendesign schaffen ein anregendes Einkaufserlebnis, während Features wiekassenloser Self-Checkout und KI-gestützte Produktempfehlungen den