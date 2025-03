EndoArt-Erfinder Dr. Ofer Daphna hält Hauptvortrag auf dem World Cornea Congress 2025

Nes Ziona, Israel, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) - EyeYon Medical

(https://eye-yon.com/) , ein weltweit führender Anbieter innovativer

Hornhautimplantatlösungen, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Dr. Ofer

Daphna, der Erfinder von EndoArt®, an diesem Wochenende auf dem angesehenen

World Cornea Congress (WCC) 2025 in Washington, D.C., einen eingeladenen

Hauptvortrag halten wird. Dr. Daphna wird die bahnbrechende Entwicklung von

EndoArt in den letzten zehn Jahren vorstellen und die Erkenntnisse aus der

erfolgreichen Behandlung von 500 Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von

fast sechs (6) Jahren vorstellen.



EndoArt, das weltweit erste künstliche Endothelimplantat, hat die Behandlung von

Hornhautödemen revolutioniert und bietet eine Alternative zu herkömmlichen

Hornhauttransplantationen. Der weltweite Bedarf ist enorm: Auf jede verfügbare

Spenderhornhaut kommen etwa 70 Patienten, die auf eine Transplantation warten,

was den dringenden Bedarf an innovativen Lösungen wie EndoArt unterstreicht. Der

Vortrag von Dr. Daphna wird die technologische Entwicklung von EndoArt, die

klinischen Fortschritte und die tiefgreifenden Auswirkungen auf die Ergebnisse

für Patienten weltweit beleuchten. Mit dem Schwerpunkt auf langfristiger

Wirksamkeit und globaler Anwendung wird die Tagung voraussichtlich ein wichtiger

Höhepunkt des WCC 2025 sein.





Als eine der renommiertesten Konferenzen in diesem Bereich zieht der WCC

hochkarätige Fachleute und bewährte Verfahren an und fördert die Zusammenarbeit

und Innovation in der Hornhautpflege. Diese Meilenstein-Präsentation

unterstreicht das Engagement von EyeYon Medical, die Hornhautversorgung zu

verbessern und den Zugang zu innovativen Behandlungen weltweit zu erweitern.



Dieser Hauptvortrag findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der

Augenheilkunde statt, da das Fachgebiet weiterhin bahnbrechende Lösungen für

Hornhauterkrankungen anstrebt. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach

innovativen Produkten steht EndoArt an der Spitze dieses Wandels und gibt

Tausenden von Patienten weltweit Hoffnung. EndoArt ist nicht nur ein innovatives

Konzept für den klinischen Bereich, sondern auch ein kommerziell erhältliches

Produkt, das in der Praxis aktiv eingesetzt wird und seine Wirkung und

Zuverlässigkeit unter Beweis stellt . Dr. Daphna wird in ihrem Vortrag nicht nur

die Entwicklung von EndoArt aufzeigen, sondern auch die zunehmenden klinischen

Anwendungen und das künftige Potenzial bei der Neugestaltung der Hornhautpflege

untersuchen.



