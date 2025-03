PVA TePla: Neue Rekorde, aber vorsichtiger Ausblick für 2025

Mit dem Geschäftsbericht für 2024 habe PVA TePla ein Geschäftsjahr abgeschlossen, in dem ungeachtet des sehr herausfordernden Umfelds neue Rekorde bei Umsatz, EBIT und Nettoergebnis habe erzielt werden können. Konkret seien die Erlöse um 2,5 Prozent auf 270,1 Mio. Euro gesteigert worden, das EBIT habe sich um 15 Prozent auf 39,6 Mio. Euro und der Jahresüberschuss um 11 Prozent auf 27,1 Mio. Euro verbessert. Die EBIT-Marge sei infolgedessen auf 14,7 Prozent ge klettert, während die Nettomarge mit 10,0 Prozent zum ersten Mal ein zweistelliges Niveau erreicht habe. Zugleich habe PVA TePla im letzten Jahr wichtige Weichenstellungen zur Stärkung der künftigen Wachstumspotenziale vorgenommen und erhebliche Mittel in seine technologische Basis, die Kapazitäten und die Präsenz auf wichtigen Märkten, insbesondere in Asien und den USA, investiert.

Diese Maßnahmen werden im laufenden Jahr mit unveränderter Intensität fortgeführt und sollen ab 2026 einen kräftigen Wachstumsschub ermöglichen, der in einer Umsatzverdopplung auf rund 500 Mio. Euro im Jahr 2028 münden solle. Dafür nehme PVA TePla für das laufende Jahr auch einen Ergebnisrückgang auf 35 bis 39 Mio. Euro (EBITDA) in Kauf und rechne auch für die nächsten drei Jahre wachstumsbedingt mit einem Margenniveau unterhalb der 2024 erreichten Werte.

Diese Übergangsphase werde durch die schwache Konjunktur erschwert, die sich 2024 in einem deutlich rückläufigen Auftragseingang und -bestand bemerkbar gemacht habe. Deswegen erwarte PVA TePla für das laufende Jahr Erlöse zwischen 260 und 280 Mio. Euro, was auch einen möglichen leichten Rückgang impliziere. Hinsichtlich des Auftragseingangs sehe das Management die letztjährige Schwäche als vorübergehend an und berichte unverändert von zahlreichen vielversprechenden Gesprächen mit aktuellen und potenziellen Kunden. Auch befinde sich das Unternehmen mit mehreren Kunden bereits in Qualifizierungsprojekten, deren erfolgreicher Abschluss in großvolumigen Serienaufträgen in dem wachstumsstarken Feld Metrologie münden könnte.

Das Bewertungsmodell der Analysten sei an die Wachstumsstrategie 2028 angelehnt, in der konkreten Ausgestaltung allerdings deutlich vorsichtiger. Gleichwohl sehen sie den fairen Wert unverändert bei 24,30 Euro je Aktie und damit rund 70 Prozent über dem aktuellen Börsenkurs. Dieser scheine deutlich stärker von der aktuellen Auftragsschwäche und der Sorge vor einer möglichen Verfehlung der ehrgeizigen Wachstumsziele geprägt zu sein. Sollte das Unternehmen mit seiner Zuversicht Recht behalten, biete die gegenwärtige Situation somit ein großes Potenzial für eine Erholung der Aktie. Auf dieser Grundlage bestätigen die Analysten das Urteil „Buy“.

Rating: Kauf

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 24,30 EUR