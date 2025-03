EU-Chefdiplomatin fordert bei Gipfel Milliarden für Munition für die Ukraine

SirWilliams schrieb 14.03.25, 12:15

Ich lasse mich weder von Journalisten noch von Querdenkern beeinflussen – meine Einschätzung basiert auf Fakten und realistischen Kalkulationen.



Meine Umsatzprognosen stimmen sehr gut mit den Aussagen von Armin Papperger überein, weshalb ich dieses enorme Wachstumspotenzial nur unterstreichen kann.

EU-Verteidigungsausgaben im Überblick

- 2024 lagen die gesamten Verteidigungsausgaben der EU bei 278 Mrd. Euro, was 1,6 % des EU-BIP entsprach. Das war noch alles vor Trump und ohne Planung zur Erhöhung

- Deutschland plant eine Erhöhung ab 2025 auf 3–3,5 % des BIP, und andere Länder werden folgen oder haben bereits Anpassungen vorgenommen.

- Vorsichtige Schätzung: Erreicht die EU insgesamt eine Verteidigungsausgabenquote von 2,5 % ab 2025 pro Jahr, steigen die jährlichen Ausgaben auf ca. 434 Mrd. Euro.

- Das alte Sondervermögen von Scholz 100 Mrd Euro war ja auch nur zu 1/3 verwendet, lasse ich aber mal aus der Kalkulation.



Kalkulation bis 2030

Wenn wir diese 434 Mrd. Euro jährlich über 5 Jahre hochrechnen:

- 434 Mrd. x 5 Jahre = 2,17 Billionen Euro



Dazu kommen noch:

- 500 Mrd. Euro Sondervermögen Deutschland

- 800 Mrd. Euro EU-Sondervermögen



= Gesamtes Verteidigungsbudget auf 5 Jahre: ca. 3,5 Billionen Euro!





Rheinmetall’s Anteil – 10 % des Budgets? Absolut realistisch!

Laut Papperger rechnet Rheinmetall damit, 300–400 Mrd. Euro an Aufträgen zu erhalten – das entspricht ca. 10 % des Gesamtbudgets.



Angesichts der führenden Marktstellung von Rheinmetall und der Tatsache, dass viele EU-Staaten ihre eigene Rüstungsindustrie nicht in vergleichbarem Umfang ausbauen können, ist diese Zahl absolut realistisch – wenn nicht sogar noch steigerungsfähig.





Quelle: Verteidigungsausgaben BIP in % je EU Land

