Vöslauer bringt zwei Produktneuheiten nach Deutschland

Bad Vöslau (ots) - Vöslauer Flavours Ananas: Exotische Verstärkung für die

breite Palette an Flavours am deutschen Markt & Vöslauer Balance Juicy

Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen: Der Eisenlieferant für den Tag



Vöslauer, die Marktführerin am österreichischen Mineralwassermarkt, sorgt für

fruchtige Verstärkung in der Getränkewelt und bringt mit Vöslauer Flavours

Ananas eine exotische Neuheit auf den deutschen Markt. Damit erweitert Vöslauer

das Flavours-Sortiment - und bleibt dabei seiner Linie treu: Pure Erfrischung

ganz ohne Kalorien, ohne Zucker, ohne Zuckerersatz und ohne

Konservierungsstoffe, doch voller Geschmack. "Der Trend zu bewusstem Konsum und

Wohlbefinden wächst stetig. Mit unseren Produktinnovationen sind wir stets am

Puls der Zeit", so Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing,

Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer. "Mit Vöslauer Flavours

Ananas holen wir nicht nur den Sommer ins Glas, sondern öffnen damit eine neue

Geschmackswelt innerhalb der erfolgreichen Flavours Range in Deutschland. Und

mit Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen bringen wir ein

Erfrischungsgetränk in der Near Water-Range mit dem extra Plus an Mehrwert auf

den Markt."









Mit Flavours Ananas bringt Vöslauer einen Hauch von Sommer in die

Supermarktregale. Die prickelnde Kombination aus natürlichem Mineralwasser und

dem fruchtig-süßen Geschmack von Ananas verspricht pure Erfrischung und Genuss

und ist der ideale Begleiter an heißen Sommertagen - ganz ohne Kalorien, ohne

Zucker und ohne Zuckerzusatz. Vöslauer Flavours Ananas ist einzeln in der 1l

rePET Flasche und im handlichen 6x1l Tray erhältlich.



Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen - Der Eisenlieferant für

den Tag



Auch bei den Vöslauer Balance Juicy Plus gibt es eine Neuheit: Vöslauer Balance

Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen in der 0,75l rePET Flasche, mit der 56 %

des täglichen Eisenbedarfs gedeckt werden kann. Das Plus an Eisen hilft, den

Energiestoffwechsel wieder in Schwung zu bringen. Diese Juicy Plus-Sorte

überzeugt durch ihre blumig und fruchtig-herb duftende Kombination aus

Granatapfel und Hibiskus-Blüten. Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus

Plus Eisen ist einzeln in der 0,75l rePET Flasche.



Breiteste Palette an Flavours in Deutschland



Die Vöslauer Flavours - prickelndes Vöslauer Mineralwasser mit Geschmack, aber

ohne Kalorien - erfreuen sich in Deutschland seit jeher großer Beliebtheit. In

diesem Segment bietet Vöslauer mit nun acht unterschiedlichen Sorten (Zitrone,

Himbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Lemongrass, Mango, Holunderblüte und





