OMV startet Betrieb innovativer ReOil®-Anlage zur Umwandlung von Altkunststoffen in wertvolle Rohstoffe

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 45,56 auf Tradegate (20. März 2025, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 14,98 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9100 %.

Wien, 20. März 2025 (ots) -- OMV hat am Standort Schwechat erfolgreich die ReOil®-Anlage mit einerjährlichen Verarbeitungskapazität von bis zu 16.000 Tonnen schwer recycelbarerKunststoffe in Betrieb genommen- Der ReOil-Prozess trägt durch die Produktion von zirkulären, neuwertigenKunststoffen zu mehr Nachhaltigkeit bei- Die proprietäre ReOil-Technologie von OMV kann CO2-Emissionen im Vergleich zurVerbrennung von Kunststoffabfällen um bis zu 34 % senkenOMV hat heute einen bedeutenden Meilenstein in der chemischen Industriebekanntgegeben, der auf 15 Jahre Pionierarbeit in Forschung und Entwicklungzurückgeht. Das Unternehmen hat nun mit der nächsten Ausbaustufe seinerinnovativen, firmeneigenen ReOil®-Technologie in der Raffinerie Schwechat beiWien begonnen. Die neue OMV Anlage kann jährlich bis zu 16.000 Tonnen schwerrecycelbare gemischte Kunststoffabfälle verarbeiten - das entspricht derjährlichen Kunststoffabfallmenge von 160.000 österreichischen Haushalten.Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "Die wesentlichenMaterialien der Zukunft müssen nachhaltiger und zirkulärer werden. Die chemischeRecyclingtechnologie von OMV spielt eine zentrale Rolle für das Wachstum unseresChemicals-Geschäfts. Die Inbetriebnahme der neuen ReOil-Anlage ist einbedeutender Meilenstein auf unserem Weg, spätestens bis 2050 klimaneutral zuwerden. Als Ergänzung zum mechanischen Recycling verarbeitet ReOilKunststoffabfälle, die sonst nicht recycelbar wären, und führt sie wieder in dieWertschöpfungskette zurück. Mit unserer Strategie 2030 treiben wir dieKreislaufwirtschaft als Teil unserer verantwortungsvollen Transformationerfolgreich voran."ReOil wurde erstmals 2009 entwickelt und positionierte OMV als einen globalenPionier im chemischen Recycling. Ziel war es, die Nachhaltigkeit vonKunststoffen zu verbessern, indem wertvolle Ressourcen wieder in dieWertschöpfungskette integriert werden, anstatt sie durch Verbrennung oderDeponierung zu entsorgen. ReOil erreicht dies durch die Umwandlung vongemischten Kunststoffabfällen in Pyrolyseöl, das als Rohstoff für dieHerstellung nachhaltiger Basischemikalien dient. Diese Chemikalien werdenanschließend zu zahlreichen wichtigen Alltagsanwendungen weiterverarbeitet,darunter Lebensmittelverpackungen, Gesundheitsprodukte und Komponenten fürElektrofahrzeuge. Die ReOil-Technologie hat zudem einen positiven Umwelteffekt:Im Jahr 2030 kann eine Reduzierung von 34 Prozent der CO2-Emissionen erreichtwerden, wenn gemischte Kunststoffabfälle aus dem Endverbrauch in derReOil-Anlage chemisch recycelt anstatt verbrannt werden.*