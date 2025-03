RTL sacken ab - Gewinnmitnahmen und Fremantle-Enttäuschung

Laxe schrieb vor 42 Minuten

Wenn das Streaminggeschäft ab 2026 profitabel ist und weiter wächst, sehe ich das RIskiko nach unten als gering an....Für 2025 wären Zahlen vergleichbar mit 2023 in einer Dividende von € 2,75 mündend.... Den Verkauf in den Niederlanden erwartet man jetzt im 2. Quartal... Wenn dieser Verkauf positiv beschieden wird, was immernoch spekulativ ist, sehen wir die 40 € ..... bei dem Kurs und der anstehenden DIvidende lehn ich mich gemütlich zurück und warte ab, die Chancen überwiegen bei weitem das Risiko.....