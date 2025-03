Grifols und Inpeco bündeln ihre Kräfte für das "Labor der Zukunft" in der Transfusionsmedizin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grifols (B) (B) Aktie Die Grifols (B) (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 7,25 auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 12:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grifols (B) (B) Aktie um +4,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,30 %. Die Marktkapitalisierung von Grifols (B) (B) bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..

Barcelona, Spanien (ots) -- Die Allianz ermöglicht es Grifols, umfassende Automatisierungslösungenanzubieten, um sicherzustellen, dass Transfusionsscreening-Laborseffizientere, effektivere und schnellere Analysen von Blut- und Plasmaprobendurchführen- Die Kombination von Grifols' führenden diagnostischen Instrumenten, Reagenzienund technischem Service mit den offenen Automatisierungstechnologien vonInpeco ermöglicht es den Laboren, ihre Abläufe schnell und nahtlos zumodernisieren, zu erweitern und zu skalieren- Die erweiterten diagnostischen Möglichkeiten verstärken Grifols' führendeRolle bei der Entwicklung und Bereitstellung eines kompletten Satzes vonAutomatisierungslösungen, die den Betrieb unabhängig von der Größe optimieren,von kleinen Labors bis hin zu großen BlutbankenGrifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätigesGesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenenArzneimitteln und innovativen diagnostischen Lösungen, gab heute dieUnterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit Inpeco bekannt, einemweltweit führenden Anbieter von Technologien für die Laborautomatisierung, umLabore für Transfusionsmedizin mit umfassenden, maßgeschneiderten Instrumenten,Robotern und Softwarefunktionen auszustatten, die ihre Abläufe modernisieren undeffizienter machen.Die Partnerschaft unterstreicht die globale Führungsposition von Grifols in denBereichen Laborgeräte, Reagenzien und technischem Service für das Screening vonBlut und Plasma auf potenzielle Krankheitserreger sowie die Durchführung vonBluttypisierungen für sicherere Transfusionen. Grifols, dessen Technologiejährlich mehrere zehn Millionen Spenderproben analysiert, ergänzt sein Portfolionunmehr mit dem neuen offenen Automatisierungssystem FlexLab(TM) X von Inpeco,einer Kombination aus modernster Robotik und Software, die es Grifolsermöglicht, seine Lösungen mit bestehenden und zukünftigen Laborumgebungen zuverbinden und zu erweitern.Insbesondere wird Grifols seine branchenführenden Analysetechnologien, die fürihren hohen Durchsatz und ihre Präzision bekannt sind, mit den ikonischenAutomatisierungslösungen von Inpeco erweitern, die Probenröhrchen unter andereman Grifols-Analysegeräte weiterleiten und sie nach dem Test in ein Kühllagerbefördern, um manuelle Eingriffe weiter zu reduzieren und gleichzeitig einevollständige Rückverfolgbarkeit der Proben zu gewährleisten. Digitale Dashboardsliefern Echtzeitdaten über die Leistung des Labors, während die flexibleArchitektur eine Adaption an zukünftige Innovationen ermöglicht.