Studie identifiziert Top 10 Zukunftsbranchen (FOTO)

Berlin (ots) - Potenziale für Wachstum und Transformation bis 2040 /

SPECTARIS-Branchen vorne mit dabei



Eine Studie der FutureManagementGroup beleuchtet das Zukunftspotenzial

verschiedener Industriezweige in Deutschland bis 2040. Die Untersuchung zeigt,

dass trotz wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen bestimmte Branchen

über besondere Wachstumspotenziale verfügen. Die Analyse bewertet dabei 25

Industriezweige anhand zentraler Transformati-onsszenarien und identifiziert die

zehn chancenreichsten Zukunftsbranchen.



Die Top 10 der deutschen Zukunftsbranchen





Aus der Bewertung ging eine Rangliste der zehn vielversprechendsten Branchenhervor:1. Biotechindustrie2. Logistik- und Verpackungsindustrie3. Umwelt- und Recyclingwirtschaft4. Analysen-, Labor-, Medizintechnik5. Chemie- und Pharmaindustrie6. Optik und Photonik7. Zweiradindustrie (inkl. Mikromobilitätslösungen)8. Lebensmittelindustrie9. Land-, Forst-, Fischereiwirtschaft10. Luft- und RaumfahrtindustrieTechnologiegetriebene Branchen als WachstumstreiberProf. Dr. Pero Micic, CEO der FutureManagementGroup AG, betont: "Unsere Studiezeigt, dass insbesondere technologiegetriebene Industrien ein enormes Potenzialbesitzen. Sie können die Chancen großer transformativer Veränderungen nutzen -vorausgesetzt, sie investieren mit einem guten Maß an Risikobereitschaft undZukunftsfreude."Dr. Bernhard Ohnesorge, Vorsitzender von SPECTARIS, ergänzt: "Wir freuen uns,dass die von SPECTARIS vertretenen Industrien, die Analysen-, Labor-,Medizintechnik sowie die Optik und Photonik, zu den Top-Zukunftsbranchen zählen.Dies unterstreicht das Innovations- und Wertschöpfungspotential und damit dieBedeutung unserer Mitgliedsunternehmen für die deutsche Wirtschaft."Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der SPECTARIS-BranchenDie genannten SPECTARIS-Branchen zeichnen sich durch hohe Innovationskraft,wachsende Märkte und internationale Wettbewerbsfähigkeit aus:Analysen-, Labor-, Medizintechnik profitiert von Fortschritten in derDigitalisierung, Automatisierung und perso-nalisierten Medizin. Gleichzeitigstehen Unternehmen vor Herausforderungen durch komplexe Zulassungsprozesse undhohe regulatorische Anforderungen in Europa.Optik und Photonik gelten als Schlüsseltechnologien für verschiedensteIndustrien, darunter Medizintechnik, Halbleiterfertigung sowieQuantentechnologien. Hohe Forschungsausgaben und langfristige Innovationszyklenmachen jedoch verlässliche politische Rahmenbedingungen essenziell.