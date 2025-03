Revival Gold unterzeichnet Marketing-Dienstleistungsvereinbarung

Toronto, ON – 20. März 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-in ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Dienstleistungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der Firma Resource Stock Digest („RSD“) aus Round Rock in Texas unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich RSD unter anderem bereit erklärt, bestimmte Werbedienstleistungen für das Unternehmen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 3.4 - Investor Relations, Promotional and Market-Making Activities der TSX Venture Exchange (die „Börse“) zu erbringen.

RSD wurde für ein dreimonatiges Werbe- und Marketingprogramm beauftragt und erhält ein Barhonorar in Höhe von 100.000 USD, das ausbezahlt wird, sobald die Börse ihre Genehmigung erteilt. RSD führt mit dem Unternehmen Interviews durch und erstellt Inhalte, die an die Abonnenten von RSD verbreitet werden. Inhaber und Betreiber von RSD sind Gerardo Del Real und Nick Hodge, beides Aktionäre des Unternehmens. Zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung sind Herr Del Real und Herr Hodge gemeinsam in Besitz von weniger als 1 % der ausgegebenen Aktien von Revival Gold. RSD und die Herren Del Real und Hodge stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht.

Über Revival Gold

Revival Gold ist einer der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die technischen und wirtschaftlichen Studien für das Goldprojekt Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „RVG“ und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel „RVLGF“. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Hugh Agro, President & CEO, oder Lisa Ross, CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

Seite 2 ► Seite 1 von 3