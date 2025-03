RWE kappt Investitionen - Aktie unter Druck

(neu: Kursteil aktualisiert, weitere Details, Stimmen des Managements aus Bilanzpressekonferenz)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE stellt strengere Ansprüche an neue Investitionen. Der Vorstand setzt seine Anforderungen an die Rendite nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das unsichere Umfeld verlange ein noch strikteres Management der Risiken, hieß es. In der Folge will RWE bis 2030 weniger investieren als bislang geplant. 2024 schnitt der Konzern derweil trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im Tagesgeschäft tendenziell besser ab als von Analysten erwartet. Die Ergebnisziele für 2025 fallen im Mittel hingegen eher schwächer aus.

An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die RWE-Aktie verlor gegen Mittag mehr als vier Prozent auf 31,64 Euro und war damit einer der größten Verlierer im Dax . Sie hatte sich in den vergangenen Wochen deutlich verteuert, seit Mitte Februar um gut 16 Prozent.