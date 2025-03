Schlichter im öffentlichen Dienst tagen ab Montag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Schlichtungskommission für den Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen beginnt ihre Arbeit voraussichtlich am Montag. Dies wurde der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Seiten bestätigt. Schlichter sind der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) und der ehemalige Bremer Finanzstaatsrat Hans-Henning Lühr. Die Kommission soll eine Lösung für Einkommen und Arbeitszeiten von 2,5 Millionen Beschäftigten finden, da sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht einigen konnten.

Die Schlichtungskommission tagt vertraulich an einem geheimen Ort. Regeln und Termine ergeben sich aus einer Vereinbarung von Arbeitgebern und Gewerkschaften von 2011. Demnach muss binnen einer Woche eine Einigungsempfehlung vorliegen. Darüber verhandeln die Tarifparteien dann erneut, nach Angaben des Bundesinnenministeriums am 5. April in Potsdam. Während des Schlichtungsverfahrens gilt seit Donnerstag die sogenannte Friedenspflicht - es darf nicht gestreikt werden.