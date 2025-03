Stellar Tech erweitert seine Präsenz in Europa mit der Übernahme der deutschen Plattform IROIN und festigt seine Position als führende Influencer Marketing Plattform

BRÜSSEL, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Stellar Tech, ein führendes Unternehmen im Bereich Influencer Marketing Technologie, freut sich, die Übernahme von IROIN, der führenden Influencer Marketing Suite in Deutschland, bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt wird das Produktangebot von Stellar erweitern und seine Expansion in der DACH-Region sowie in ganz Europa beschleunigen. Als zweite Übernahme des Unternehmens in weniger als einem Jahr - nach dem Kauf von Influo (jetzt Creatorz) im Juni 2024 - unterstreicht diese Akquisition das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation und festigt seine Position als wichtiger Akteur der europäischen Influencer Marketing Landschaft.