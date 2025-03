Hannan grenzt 750 m lange und bis zu 192 m breite Kupfermineralisierung in Previsto, Peru, ab

Systematische Schlitzprobenentnahmen aus vier parallel verlaufenden Bächen haben eine 750 m lange durchgehende Kupfermineralisierung mit einer Breite von bis zu 192 m bestätigt. Das Ziel befindet sich nur 1.300 m von der zuvor identifizierten hochgradigen alkalischen Goldmineralisierung entfernt, wo Hannan kürzlich einen 69,1 m langen Schürfgraben mit 2,4 g/t Au aushob, worüber am 6. Februar 2025 berichtet wurde.

Wichtigste Punkte:

- Erweitertes Mineralsystem: Die Identifizierung eines bedeutenden Kupfer-Porphyr-Ziels bei Previsto, das nur 1.300 m von der zuvor identifizierten Goldmineralisierung (69,1 m mit 2,4 g/t Au) entfernt liegt, erweitert das Potenzial des Projekts erheblich (Abbildung 2).

- Nachgewiesene Kontinuität des Streichens: Systematische Schlitzprobenentnahmen in vier parallelen Bächen (Abstand 130 m bis 290 m) bestätigen eine 750 m lange kontinuierliche Mineralisierung mit einer Breite von bis zu 192 m (Abbildungen 2 und 3). Die Mineralisierung ist unter der Deckschicht in Richtung Norden, Süden und Osten weiterhin offen.

- Kupfergehalte: Oberflächenproben weisen trotz umfangreicher Auslaugung auf eine beständige Kupfermineralisierung hin, was auf das Potenzial für höhere Gehalte in nicht verwitterten (hypogenen) Zonen hindeutet. Die Ergebnisse der Schlitzproben mit einer Gesamtlänge von 768,7 m umfassen:

CH15447: 48,0 m mit 0,12 % Cu

CH15430: 107,0 m mit 0,09 % Cu

CH14555: 126,0 m mit 0,22 % Cu ( hier gemeldet )

CH15391: 192,0 m mit 0,17 % Cu ( hier gemeldet )

- Fortsetzung der Explorationsarbeiten: Ein Team aus 5 Geologen und 10 Support-Mitarbeitern ist wieder vor Ort, um die Gold-Kupfer-Mineralisierung bei Previsto zu erweitern und genauer abzugrenzen.

Michael Hudson, CEO, erklärt: „Unser Fokus liegt zwar weiterhin auf dem aufregenden alkalischen Goldsystem bei Previsto, aber die Identifizierung dieses ausgedehnten und angrenzenden Kupferporphyrsystems, das nur 1.300 m von unserer kürzlich gemeldeten hochgradigen Goldidentdeckung entfernt liegt, zeigt das Potenzial auf Distriktebene, das wir in diesem aufstrebenden Mineralgürtel erschließen. Systematische Schlitzprobenentnahmen haben trotz Auslaugungen an der Oberfläche eine beständige Kupfermineralisierung über beträchtliche Mächtigkeiten ergeben, was auf das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe in nicht verwitterten Zonen hindeutet.

Besonders spannend ist die Streichlänge von 750 m mit Mächtigkeiten von bis zu 192 m, die in mehrere Richtungen offenbleiben. Dies bestätigt unseren Explorationsansatz auf dem gesamten Projekt Valiente, auf dem wir weiterhin mehrere mineralisierte Zentren innerhalb dieses bisher nicht erkannten metallogenen Gürtels identifizieren.

Da unser Team wieder vor Ort ist und sowohl die Gold- als auch die Kupfermineralisierung bei Previsto aktiv erweitert, während es sich gleichzeitig auf unser erstes Bohrprogramm bei Belen im zweiten Quartal 2025 vorbereitet, treiben wir dieses ausgedehnte alkalische Gold-Kupfer-System systematisch an mehreren Fronten voran.“

Besprechung der Geologie

Systematische Schlitzprobenentnahmen haben eine Kupfermineralisierung über eine Streichlänge von 750 m und eine Breite von bis zu 192 m bei Previsto abgegrenzt, die sich ab dem zuvor gemeldeten Abschnitt von 126 m mit 0,22 % Cu aus erstreckt. Das mineralisierte System weist ungewöhnliche porphyrartige Alterations- und Mineralisierungseigenschaften auf.

Der zentrale Teil weist eine mäßige bis starke Phyllitisierung auf, die von vanadiumreichem Glimmer und Pyrit dominiert wird, mit einer separaten 25 m langen Zone mit Kalium-Alteration und lokalisierten Relikten einer intermediären Vertonung. Die primäre Sulfidmineralisierung umfasst disseminierten Pyrit (1 % bis 5 %) mit untergeordnetem Chalkopyrit (bis zu 1 %). An der Oberfläche zeigen sich deutliche Auslaugungen mit der Entwicklung sekundärer Kupferminerale (Malachit, Neotokit) und Hämatit entlang von Brüchen. Es sind mehrere Stockwerk-Gangausbildungen vorhanden, darunter Pyrit-Magnetit-Hämatit, Pyrit-Chalkopyrit-Fluorit und Karbonat-Quarz-Molybdänit-Chalkopyrit.

Die Alteration und Mineralisierung weisen systematische räumliche Variationen auf. Die nördlichen Schlitzproben zeigen eine intensivere Phyllitisierung mit erhöhtem Pyritgehalt (2 % bis 10 %), Spuren von Chalkopyrit und Molybdänit sowie ausgeprägte Karbonat-Molybdänit-Chalkopyrit- und Roscoelith-Gänge. Die südlichen Schlitzproben (einschließlich CH15430) weisen eine starke Phyllitisierung mit vanadiumreichen Glimmerzonen, beständigem Pyrit (1 % bis 5 %) und Chalkopyrit (bis zu 1 %) sowie ähnliche Stockwerk-Gangausbildungen auf.

Der mineralisierte Fußabdruck wurde anhand von 20 Schlitzproben definiert, wobei der längste zusammenhängende Abschnitt 192 m misst. Kleinere Lücken zwischen den Schlitzproben sind auf eine Kolluvialüberdedeckung zurückzuführen. Das System ist weiterhin offen für eine Erweiterung nach Norden, Süden und stellenweise nach Osten, was auf das Potenzial für einen deutlich größeren mineralisierten Körper hindeutet.

Über das Projekt Valiente

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentralkordilleren mit Erhebungen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü.d.M.) aus. Das Projekt wurde 2021 im Rahmen eines umfangreichen Greenfields-Prospektionsprogramms entdeckt, das von Hannan für Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme eines Inselbogens initiiert wurde. Das Unternehmen führt seit 2021 aktiv Prospektionsarbeiten auf dem Projekt durch und hat in allen Gebieten von Interesse schrittweise erfolgreich Sozialgenehmigungen erhalten.

Im Jahr 2021 hat Hannan 1.002 km2 an Bergbaukonzessionen, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden, abgesteckt und hält diese weiterhin. Sie erstrecken sich über nicht erkundetes Gelände im zentralen Osten Perus, das potenzielle mineralisierte Porphyrziele beherbergt. Das Projekt Valiente hat sich schnell von einem Greenfield-Projekt zu einer Gelegenheit mit mehreren Prospektionsgebieten entwickelt.

Bei ersten Prospektionsarbeiten an der Oberfläche wurden zwei zutage tretende Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in Belen entdeckt (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Es folgten schnell Porphyrfunde in Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngerer Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. Bei Previsto und Belen, einem Porphyr-Cluster im Distriktmaßstab innerhalb eines Gebiets von 25 km x 10 km, wurden acht Porphyr- und/oder epithermale Ziele genauer identifiziert, wobei bis zu 10 Ziele im Frühstadium auf weitere Arbeiten warten.

Hannan hat auf dem Projekt Belen in Peru entscheidende Meilensteine bei der Genehmigung erreicht. Im November 2024 erhielt das Unternehmen vom peruanischen Bergbauministerium die Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) oder Umweltverträglichkeitserklärung, in der 40 Bohrplattformen auf einer Fläche von 702 Hektar genehmigt wurden. Im Februar 2025 erhielt das Unternehmen nach der zuvor bekannt gegebenen Genehmigung der DIA (Umweltverträglichkeitserklärung) auch die Genehmigung für Explorationsaktivitäten (die „Genehmigung“). Die Genehmigung erlaubt es Hannan, mit den Arbeiten für den Zugang zu den Bohrungen für 40 genehmigte Plattformen innerhalb des 702 Hektar großen Gebiets Belen zu beginnen. Es wird erwartet, dass die Arbeiten in Belen im zweiten Quartal 2025 beginnen, während Hannan weiterhin das großflächige alkalische Gold-Kupfer-Mineralsystem bei Previsto aufdeckt.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie, um sein umfangreiches Landpaket in diesem aufstrebenden, miteinander verbundenen Porphyr-Epithermal-Mineralgürtel aus dem Miozän systematisch zu erkunden und mittels Bohrungen zu überprüfen.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Hannans Geologen entnommen. Die Proben wurden über Drittanbieter in nachverfolgbaren Paketen und von Mitarbeitern des Unternehmens zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden vorbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste das Zerkleinern (70 % kleiner als 2 mm), Riffelteilung in 250-g-Proben und das Pulverisieren der Teilproben (85 % kleiner als 75 Mikron). Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss in vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Die Goldanalyse in Gestein und Böden wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standard-Probenvorbereitung und einer 30-g-Probeneinwaage für die Brandproben durchgeführt. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) unter Verwendung eines internen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM- und Feldduplikaten sowie von 10 % der von ALS Lima analysierten Kontrollproben umfasst.

Über Hannan Metals Limited (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallressourcen entwickelt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. Für die letzten zehn Jahren kann das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru weisen.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Chairman & CEO

Weitere Informationen unter

Mariana Bermudez, Corporate Secretary

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Tel.: +1 (604) 685 9316,

info@hannanmetals.com

www.hannanmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zur Gemeinde. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

