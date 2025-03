STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MG1W7V)

RWE hat heute die Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht und beim bereinigten operativen Gewinn ein besser als erwartetes Ergebnis erzielt. Die Dividende wird um 10 Cent auf 1,20 Euro angehoben. RWE will die Investitionen kürzen, was allerdings erwartet worden war, doch der operative Gewinnausblick enttäuschte beim Versorger. Die Aktie ist heute einer der größten DAX-Verlierer. Stuttgarter Derivateanleger verkaufen heute den Call-Optionsschein auf RWE. 2. Call-Optionsschein auf Carrefour (WKN MJ7D68)

Die Aktie von Carrefour befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich zuletzt aber stabilisieren und legt heute ebenfalls leicht zu. Der französische Lebensmittelhändler hat die Genehmigung für die Übernahme der französischen Geschäfte von Louis Delhaize erhalten. Diese Übernahme ist an Bedingungen geknüpft, wie die Abgabe von sieben Filialen an Wettbewerber, um den Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt zu gewährleisten. Derivateanleger kaufen heute den Call-Optionsschein. 3. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN UP9LET)

Nachdem die Rheinmetall-Aktie am Mittwoch ein neues Rekordhoch bei 1.483 Euro markiert hat, geht es deutlich abwärts. Allein heute verliert der Titel nach der Agenturmeldung, dass es Insiderverkäufe hochrangiger Führungskräfte gab, rund 6 Prozent und ist die schwächste Aktie im DAX aktuell. Dennoch könnte Rheinmetall nach der Kursrally in den vergangenen Monaten sogar in den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 aufgenommen werden. Derivateanleger greifen nach den Kurseinbußen zu und kaufen den Call-Optionsschein.

Euwax Sentiment