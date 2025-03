Huawei DigiTruck Kenia feiert 290 Absolventen mit neu erworbenen digitalen Fähigkeiten

Während der sechswöchigen Schulung, die im Rahmen der TECH4ALL-Initiative von Huawei stattfand, wurden 143 Frauen und 147 Männer in den erforderlichen digitalen Fähigkeiten geschult, um sich in der heutigen digitalen Welt sicher und selbstbewusst zu bewegen. Die Schulungsinhalte konzentrierten sich auf Computerkenntnisse, digitales Marketing, Unternehmertum, Finanzwissen und Cybersicherheit.

HOMA BAY, Kenia, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Partner und Schulungsteilnehmer des Kenia DigiTruck-Projekts feierten am 17. März in Homa Bay den erfolgreichen Abschluss von 290 jungen Menschen.

„Digitale Kompetenzen sind nicht mehr Kür – sie sind Pflicht. Ob Sie ein Online-Unternehmen gründen, im Homeoffice arbeiten oder Technologien nutzen möchten – digitale Kompetenz eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten", so Dr. Raymond Omollo, C.B.S., Staatssekretär im kenianischen Innenministerium.

Der DigiTruck ist ein mobiler, solarbetriebener Schulungsraum, der auf einem Lastwagen montiert ist und mit Arbeitsplätzen, Internetanschlüssen und digitalen Tools ausgestattet ist. Seit dem Start des DigiTruck-Programms in Kenia im Jahr 2019 wurden 6.030 Jugendliche in 36 Bezirken kostenlos geschult, wobei der Schwerpunkt auf jungen Arbeitssuchenden, Mädchen und Frauen lag. Allein im Jahr 2024 waren 906 der insgesamt 1.648 Teilnehmenden Frauen.

„Neben unserer Ausbildungspartnerschaft mit über 60 Universitäten und Berufsbildungseinrichtungen wollen wir mit dem DigiTruck Jugendliche außerhalb des regulären Bildungssystem und in ländlichen Regionen erreichen. Ich bin stolz darauf, dass wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis der Teilnehmenden erreicht haben, denn digitale Fähigkeiten sind in der heutigen Wirtschaft wirklich für alle notwendig", so Adam Lane, Director of Government Affairs and Policy bei Huawei.

Das DigiTruck-Projekt ist eine Partnerschaft zwischen Huawei, der kenianischen IKT-Behörde, die dem Ministerium für Information, Kommunikation und digitale Wirtschaft unterstellt ist, dem Ministerium für Jugendangelegenheiten, dem Nationalen Jugendrat, der Kenya National Innovation Agency, Safaricom, Computers for Schools Kenya und anderen lokalen Partnern.

Das Projekt steht im Einklang mit der nationalen Agenda für wirtschaftliche Transformation von unten nach oben und der Agenda für den digitalen Superhighway. Es spiegelt auch den Anspruch der kenianischen Regierung wider, die digitale Kluft zu überbrücken, die digitalen Führungskräfte von morgen zu fördern und die kreative Wirtschaft zu entwickeln. Beispielsweise beinhaltete der Schulungskurs in Homa Bay einen Innovationswettbewerb, der die Teilnehmende dazu anregte, praktische Lösungen für die Herausforderungen der Kommunen zu entwickeln. Die Gewinner des Wettbewerbs haben digitale Lösungen entwickelt, die Gesundheitsdienste stärken, die Lebensbedingungen von Steinbrucharbeitern vor Ort verbessern und das Bewusstsein für Online- und Cybersicherheit erhöhen sollen.

Erwartungen zufolge werden die DigiTruck-Absolventen die Zahl der Einschreibungen in IKT-Kursen erhöhen, dem digitalen Unternehmertum neue Impulse geben und die digitale Akzeptanz in ländlichen Gebieten erhöhen.

DigiTruck gehört zu den Skills on Wheels-Programmen, die im Rahmen der TECH4ALL-Initiative von Huawei laufen. Bis zum Jahresende 2024 hat Skills on Wheels mehr als 110.000 Menschen in 20 Ländern in digitalen Fähigkeiten und Cybersicherheitsbewusstsein geschult, wobei die mobilen Schulungsräume über 50.000 Kilometer zurückgelegt haben.

