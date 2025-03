ZenaTech unterzeichnet siebte Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme eines Landvermessungsunternehmens in der Region Southeast im Rahmen der Drone-as-a-Service-Strategie

Vancouver, British Columbia, (20. März 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent – „LOI“) hinsichtlich der Übernahme eines siebten Landvermessungsunternehmens in Florida und damit die vierte Absichtserklärung (LOI) in der Region Southeast unterzeichnet hat. Das Unternehmen hat in dieser Region bis dato eine Übernahme abgeschlossen, womit dies nach Abschluss die zweite abgeschlossene Übernahme in der Region Southeast wäre. Die zwei Standorte würden als Sprungbrett für die weitere regionale Entwicklung und das nationale DaaS-Geschäftsmodell von ZenaTech fungieren, das die Geschwindigkeit und Präzision von KI-Drohnenlösungen in einem bequemen Abonnement- oder Pay-per-Use- Geschäftsmodell für Gewerbe- und Regierungskunden bietet.