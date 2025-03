Wirtschaft Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen erneut rückläufig Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Deutschland ist im zweiten Jahr in Folge gesunken.Die Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln registrierte nach Informationen des "Handelsblatts" …