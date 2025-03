Wie Andree Breuer von Honoris Finance mit wissenschaftlich fundierten Strategien den Finanzmarkt aufmischt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Krefeld (ots) - Viele Anleger fühlen sich von der Fülle an Finanzproduktenüberfordert und fürchten, falsche Entscheidungen zu treffen, die sie langfristigGeld kosten. Die Honoris Finance GmbH unter der Leitung von Andree Breuer setztgenau hier an und entwickelt wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien, dieSicherheit und Rendite vereinen. Ob Privatpersonen, Unternehmer oder Stiftungen- alle profitieren von einer unabhängigen, transparenten Beratung ohneversteckte Kosten. Wie dieser evidenzbasierte Ansatz funktioniert und welcheAnlagefehler unbedingt vermieden werden sollten, erfahren Sie hier.Früher oder später steht jeder Normalverdiener vor der gleichen, unangenehmenWahrheit: Die gesetzliche Rente reicht längst nicht mehr aus, um den gewohntenLebensstandard im Alter zu halten. Jahrzehntelang wird darauf vertraut, dass derSozialstaat uns im Ruhestand auffängt - doch diese Illusion ist längstzerbrochen. Der demografische Wandel, die steigende Lebenserwartung undwachsende Finanzierungslücken machen es zur Gewissheit: Wer sich nicht selbstkümmert, wird später finanziell abrutschen. Doch hier beginnt das nächsteProblem. Das Thema Altersvorsorge gleicht einem Labyrinth aus Optionen, Regelnund Unsicherheiten: Fonds, ETFs, private Rentenversicherungen - welches Produktist das Richtige? Wie viel muss man monatlich investieren, damit es sichüberhaupt lohnt? Und wo lauern versteckte Kosten und Risiken? Überforderungführt zu Passivität, und so folgt die schlechteste aller Strategien: Nichts tun."Wer heute keine 50 oder 100 Euro monatlich fürs Alter zurücklegt, wird sichspäter fragen, wie er mit 1.200 Euro Rente seine Miete zahlen soll", warntAndree Breuer, CEO der Honoris Finance GmbH. "Die gesetzliche Rente ist keinAuffangnetz mehr, sondern ein löchriger Flickenteppich. Wer sich nicht selbst umseine Altersvorsorge kümmert, wird am Ende auf Sozialhilfe angewiesen sein.""Sparen für die Zukunft lohnt sich - einen gut durchdachten Plan vorausgesetzt -schon ab wenigen Euro monatlich. Das ist nur vielen Leuten nicht klar", bringtAndree Breuer das Kernproblem auf den Punkt. "Altersvorsorge ist kein Privilegfür Wohlhabende, sondern eine Notwendigkeit für jeden." Der Unternehmer verstehtAltersvorsorge als Teil einer umfassenden Finanzstrategie: Erst geht es darum,Einkommen und Ausgaben in ein gesundes Verhältnis zu setzen - dann darum, dasverbleibende Kapital sicher und gewinnbringend anzulegen. Genau hier setzt dieHonoris Finance GmbH an: Sie berät individuell, unabhängig von