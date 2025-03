Die intelligente Revolution der Integration von Baumaterialien und Energie

LYON, Frankreich, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Angesichts des doppelten Drucks durch die beschleunigte globale Urbanisierung und die Ziele der Kohlenstoffneutralität ist der Konflikt zwischen dem Energieverbrauch von Gebäuden und der Umweltverschmutzung immer deutlicher geworden. Vor diesem Hintergrund wird die Be Positive 2025 Expo einen bahnbrechenden Wandel im Bereich der Baumaterialien erleben. Die PHOMI HOLDING wird mit ihren revolutionären Smart City econiclay Material Solutions einen beeindruckenden Auftritt hinlegen und ihr selbst entwickeltes econiclay vorstellen, das in der internationalen Energie- und Baubranche große Beachtung gefunden hat.

Baumaterialien, die in "Kraftwerke" umgewandelt werden: Technologischer Durchbruch schreibt die Regeln für städtische Energie neu

Einem Bericht der Internationalen Energieagentur zufolge ist der Bausektor weltweit für über 35 % der Kohlenstoffemissionen verantwortlich, wobei die geringe Energieeffizienz herkömmlicher Baumaterialien ein entscheidender Engpass ist. eBIPV von PHOMI HOLDING revolutioniert das Energienutzungsmodell herkömmlicher Vorhangfassaden, indem es jeden Zentimeter der Bausubstanz in einen Lichtbehälter verwandelt.

"Dies ist nicht nur ein Durchbruch in der Materialwissenschaft, sondern eine völlige Neukonzeption der städtischen Energiesysteme", so ein leitender Forscher der französischen Agentur für erneuerbare Energien. "Durch die Integration von Energiesammelmodulen direkt in die Gebäudestrukturen wird das herkömmliche Modell der zusätzlichen Installation von Fotovoltaikpaneelen umgestoßen.

eBIPV-Technologie in Aktion: Vom Konzept zur städtischen Entwicklung

Die eBIPV der PHOMI HOLDING verfügt über einen hohen Wirkungsgrad der Stromerzeugung. Der Wirkungsgrad der Stromumwandlung ist um 90 % höher als bei BIPV aus Glas mit einer Transparenz von 60 %, und der Kohlenstoffausstoß ist um 54,6 % geringer als bei BIPV aus Glas.

Die Lösung von PHOMI geht über eine einzelne technologische Dimension hinaus und bietet ein umfassendes städtisches Energieökosystem: die eCovering-Serie, die eBIPV-Serie, die eDisplay-Serie, und die Negativ-Ionen-Serie.

"Es handelt sich nicht nur um eine Verbesserung der Materialien", sagte ein Sprecher der PHOMI HOLDING auf der Messe. "Es definiert die Interaktionslogik zwischen Gebäuden und städtischer Infrastruktur neu und versorgt intelligente Städte mit einem wahrnehmbaren und sich entwickelnden neuronalen Netzwerk."

Einblicke in die Industrie: Wie die Lösungen von PHOMI den europäischen Markt aufmischen könnten

Die Teilnahme der PHOMI HOLDING fällt zeitlich mit dem bevorstehenden Start der EU-Initiative "Smart Buildings 2030" zusammen. Branchenanalysten weisen darauf hin, dass der technologische Ansatz eng mit der europäischen Strategie "Gebäude als Energieeinheiten" übereinstimmt.

Einzelheiten:

Datum: 25-27 März, 2025

Ort: Internationales Konferenzzentrum Lyon

Stand-Nr.: 3.1B12,Halle 3.1

Weitere Informationen finden Sie unter www.phomi.com.

