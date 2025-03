Klartext beim Zukunftstag Mittelstand erwartet

Berlin (ots) - Presse-Einladung



Spitzenvertreter der künftigen Bundesregierung stellen sich erstmals nach der

Bundestagswahl 8.000 Unternehmerinnen und Unternehmern



Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW)

erwartet trotz anhaltender Wirtschaftskrise einen Rekordandrang beim Zukunftstag

Mittelstand 2025 (https://zukunftstag-mittelstand.de/) in Berlin.





Grund: Die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer haben Redebedarf

und viele Fragen:



- Worauf können sich die Unternehmen noch verlassen?

- Was wird aus den Wahlversprechen und den Ankündigungen einer grundlegenden

Wirtschaftswende und Strukturreform?

- Wie kommt Deutschland aus der Krise und zu neuem Wachstum?



SPD-Chef Lars Klingbeil , der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

sowie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und die Vorsitzende von Bündnis 90/

Die Grünen Franziska Brantner werden sich bei Deutschlands Mittelstandsgipfel

Nummer 1 diesen Fragen stellen.



Ob auch der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz den rund 8.000 Teilnehmerinnen

und Teilnehmern bei Deutschlands Mittelstandsgipfel Nummer 1 Rede und Antwort

stehen wird, steht noch nicht fest. Sicher hingegen ist, dass führende

Expertinnen und Experten in Panels und Keynotes über die wichtigsten Themen und

Herausforderungen kleinerer und mittlerer Unternehmen direkt aus der

betrieblichen Praxis berichten werden.



