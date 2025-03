Lianlian DigiTech erreicht für 2024 ein Gesamtzahlungsvolumen von 3,3 Billionen RMB, was einer Steigerung von 64,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

HANGZHOU, China, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech Co., Ltd. (HKEX: 2598), ein führendes Unternehmen auf dem chinesischen Markt für digitale Zahlungslösungen und im Bereich der Digitalisierung des globalen Handels, gab seine Ergebnisse für 2024 bekannt. Das digitale Zahlungsgeschäft des Unternehmens erreichte ein Gesamtzahlungsvolumen (TPV) von 3,3 Billionen RMB, was einem Anstieg von 64,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamteinnahmen stiegen um 27,9 % auf 1,32 Milliarden RMB, wobei die Einnahmen aus dem digitalen Zahlungsverkehr 1,15 Milliarden RMB erreichten (31,6 % Wachstum). Der Bruttogewinn belief sich auf 683 Millionen RMB (51,9 % Marge), und der bereinigte Gewinn erreichte 78,7 Millionen RMB, was eine deutliche Trendwende gegenüber einem Verlust im Jahr 2023 darstellt.

Xin Jie, Geschäftsführer von Lianlian DigiTech, kommentierte: „2024 war unser erstes Jahr als börsennotiertes Unternehmen an der HKEX. Im Laufe des Jahres haben wir erfolgreich eine Lizenz für ein luxemburgisches E-Geld-Institut (EMI) erhalten und unsere Tochtergesellschaft DFX Labs Company Limited hat von der Securities and Futures Commission in Hongkong eine Lizenz für eine Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte (VATP) erhalten. Wir nutzen unser robustes Lizenzportfolio, um Spitzentechnologien wie KI und Blockchain einzusetzen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, unseren Kunden ein hervorragendes Serviceerlebnis zu bieten, unsere Effizienz zu steigern und für unsere Aktionäre bessere Renditen zu erwirtschaften."