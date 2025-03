CanCambria Energy Corp. erhält Genehmigung für erste Bohrung auf dem Projekt Kiskunhalas in Ungarn

Die Bohrung CC-Ba-E-2 ist die erste von zwei Bewertungsbohrungen, die das Unternehmen mit einer geplanten Gesamttiefe von 4.000 m niederbringen will. Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Erteilung der Genehmigung für die zweite Bewertungsbohrung, CC-Ba-E-3, bei der Direktion eingereicht und erwartet, die Genehmigung zu gegebener Zeit zu erhalten. Das Abstecken des gesamten Projekts Kiskunhalas wird im Zuge des Ausbaus des Bestands an Bohrungen des Unternehmens fortgesetzt.

„Der Erhalt der Genehmigung für unsere erste Bewertungsbohrung vor Ort ist ein wichtiger Meilenstein für CanCambria, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten die Bohrungen aufnehmen zu können. Das Tempo, mit dem wir die erforderliche Genehmigung von der ungarischen Bergbaudirektion erhalten haben, stimmt uns sehr zuversichtlich und wir sehen dem Erhalt der Genehmigung für unsere zweite Bewertungsbohrung in Kürze entgegen“, so Dr. Paul Clarke, CEO von CanCambria. „Es ist nach wie vor unser Anliegen, diese bedeutende förderbare Gasressource durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und einen datengesteuerten Ansatz zu vermarkten, um von den starken Erdgaspreisen in Ungarn und ganz Europa zu profitieren.“

CanCambria hält eine 100%ige Ertragsbeteiligung (Working Interest) und eine Royalty-Beteiligung von 98 % netto an einer Fläche von mehr als 32.500 Acres bei Kiskunhalas im Pannonischen Becken, einem bewährten, unzureichend erschlossenen Kohlenwasserstoffbecken im Süden Ungarns, aus dem bislang über 12 Milliarden BOE gefördert wurden. Das Unternehmen hat über 50 risikoarme Bohrstandorte bei Kiskunhalas ermittelt und plant, noch in diesem Jahr mit der ersten Bewertungsbohrung zu beginnen.

