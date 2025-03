Eutelsat: Zweifel an EU-Finanzspritzen – "wahrer Aktienwert schwer zu bestimmen"

Analysten wie Ben Rickett von New Street Research glauben, dass die EU Eutelsat signifikant unterstützen könnte, obwohl die genauen Bedingungen dieser Hilfe noch unklar sind. Nach einer außerordentlichen Wertsteigerung hat sich der Aktienkurs seit seinem Höhepunkt Anfang des Monats um 40 Prozent verringert. Zweifel an der Nachhaltigkeit der Rallye kommen auf.

Die Aktie von Eutelsat Communications, einem Konkurrenten von Elon Musks Starlink, hat kürzlich eine massive Rallye verzeichnet, bei der die Aktie in kurzer Zeit um fast 300 Prozent stieg. Dieser Anstieg wurde durch die geopolitischen Veränderungen und Europas Bestreben, eine eigene Satellitenalternative zu entwickeln, befeuert. Trotz der enormen Zuwächse sind Investoren nun vorsichtiger geworden, da Unsicherheiten über die zukünftige finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union bestehen, die für das hochverschuldete Unternehmen entscheidend sein könnte.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Eutelsat, das kürzlich den britischen Konkurrenten OneWeb übernahm, betreibt nun ein Netzwerk von Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn und kann somit besser mit US-Giganten wie Starlink konkurrieren. Trotzdem bleibt der Wettbewerb hart, besonders mit neuen Akteuren wie Amazon, die ebenfalls in den Satelliten-Breitbandmarkt einsteigen wollen.

Die finanziellen Herausforderungen für Eutelsat sind beträchtlich, mit signifikanten Schuldentilgungen und Investitionen in neue Projekte, die den Cashflow belasten. Analysten von Morgan Stanley, darunter Terence Tsui, erwarten, dass der freie Cashflow des Unternehmens bis 2027 negativ bleiben wird, was die Aktie weiterhin volatil machen könnte. Trotz des Short-Interesses, das etwa 25 Prozent des Streubesitzes ausmacht, bleibt Eutelsat eine der teuersten Aktien für Leerverkäufer in Europa.

Die Hoffnung liegt auf staatlicher Unterstützung, da bedeutende Anteile des Unternehmens von Akteuren gehalten werden, die mit den Regierungen von Frankreich und Großbritannien verbunden sind. Diese Unterstützung könnte Eutelsat eine zentrale Rolle in einem neuen europäischen militärischen Satellitennetzwerk verschaffen. Doch ohne konkrete Details zur finanziellen Hilfe ist es schwierig, den wahren Wert der Aktie zu bestimmen, wie Analyst Aleksander Peterc von Bernstein betont.

Die Eutelsat Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,74 % und einem Kurs von 4,576EUR auf Tradegate (20. März 2025, 14:23 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!