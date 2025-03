Kanada: Unterschätzter Börsenplatz mit doppelten Chancen für Anleger

Die Toronto Stock Exchange ist die drittgrößte Börse in Nordamerika und die sechstgrößte Börse der Welt. US-Präsident Donald Trump, der Kanada gern als 51. Bundesstaat der USA sehen würde, kündigte nun Strafzölle gegenüber dem nördlichen Nachbarn an. Er wirft dem Land vor, nicht genug gegen den Opioid-Schmuggel zu unternehmen. Zwar sind die Strafzölle bis zum 1. April ausgesetzt.

Doppelte Chancen in Kanada

Die Ankündigung der Strafzölle hat für einen deutlichen Rücksetzer an Kanadas Börse gesorgt. Zudem steht Kanadas Währung unter Druck. Gegenüber dem Euro ist der CAN-Dollar zuletzt auf ein Fünf-Jahres-Tief gefallen. Für Anleger aus dem Euroraum ergibt sich damit eine doppelte Chance: der Rücksetzer im Aktienmarkt und die günstigere Währung dürften sich mittelfristig als gute Kaufgelegenheit herausstellen.

Stützend kommt hinzu, dass die Bank of Canada in der vergangenen Woche bereits die Zinsen gesenkt hat. Das dürfte die heimische Wirtschaft in Kanada stützen.

