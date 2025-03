Gewinnmitnahmen verstärken sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger machen am Donnerstag bei den zuletzt stark gelaufenen deutschen Aktien verstärkt Kasse. Am Tag vor dem großen Verfall an den Terminbörsen zollte der Dax seiner Rekordrally Tribut. Er fiel am Nachmittag um 1,57 Prozent auf 22.922 Punkte. Nach bis zu 18 Prozent Plus im laufenden Jahr fehlt den Anlegern derzeit der Wille, die Kurse weiter nach oben zu treiben. Zeitweise hatte der Leitindex auf seiner Talfahrt sogar bis zu zwei Prozent eingebüßt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Nachmittag noch deutlicher um 2,30 Prozent auf 28.963 Zähler nach, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mehr als ein Prozent einbüßte. Eine Erholung, die es am Vorabend an den US-Börsen in erster Reaktion auf die geldpolitischen Signale der Fed gab, setzte sich im frühen New Yorker Handel nicht fort.