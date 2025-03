Chinesisch-österreichisches Wirtschafts- und Handelskooperationsforum und 3. CISCE Promotion in Wien

WIEN, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Das chinesisch-österreichische Wirtschafts- und Handelskooperationsforum fand in Verbindung mit einer Werbeveranstaltung für die dritte China International Supply Chain Expo („CISCE") in Wien, Österreich, statt. Das Treffen brachte über 200 Vertreter von Handels- und Investitionsförderungsagenturen, Wirtschaftsverbänden und Unternehmen aus China und Österreich zusammen. Während des Forums stellte die China International Exhibition Center Group die kommende CISCE vor und unterzeichnete Kooperationsvereinbarungen mit wichtigen österreichischen Institutionen und Unternehmen.

Ren Hongbin, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International Trade („CCPIT"), lobte die jüngsten Fortschritte in der chinesisch-österreichischen Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren. Er betonte die Bereitschaft Chinas, eng mit den österreichischen Partnern zusammenzuarbeiten, um komplementäre Stärken bei Ressourcen und industriellen Rahmenbedingungen zu nutzen. Ren ermutigte die Unternehmen beider Länder, neue Möglichkeiten zur Geschäftsausweitung zu erkunden und lud österreichische Unternehmen und Institutionen zur Teilnahme an der 3. CISCE ein.