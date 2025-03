Bitcoin profiitert nur kurz von Aussicht auf weiter sinkende US-Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Donnerstag nur kurz aus seinem jüngsten Seitwärtstrend ausgebrochen. Der Kurs der bekanntesten Kryptowährung hatte am Morgen noch von der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA profitiert und war bei knapp 87.500 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen. Im Verlauf jedoch litt der Bitcoin unter der wieder gestiegenen Risikoaversion an den Finanzmärkten und büßte seine Tagesgewinne ein.

Zunächst hatte für gute Laune gesorgt, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung am Mittwochabend weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt hatte. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Zinssenkungszyklus habe riskanten und zinslosen Anlagen wie dem Bitcoin in die Karten gespielt, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Reseach.