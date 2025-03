Stellar Tech erweitert seine Präsenz in Europa mit der Übernahme der deutschen Plattform IROIN® und festigt seine Position als führende Influencer Marketing Plattform

Brüssel, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) - Stellar Tech, ein führendes

Unternehmen im Bereich Influencer Marketing Technologie, freut sich, die

Übernahme von IROIN®, der führenden Influencer Marketing Suite in Deutschland,

bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt wird das Produktangebot von

Stellar erweitern und seine Expansion in der DACH-Region sowie in ganz Europa

beschleunigen. Als zweite Übernahme des Unternehmens in weniger als einem Jahr -

nach dem Kauf von Influo (jetzt Creatorz) im Juni 2024 - unterstreicht diese

Akquisition das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation und

festigt seine Position als wichtiger Akteur der europäischen Influencer

Marketing Landschaft.



IROIN® ist ein anerkannter Marktführer im Influencer Marketing und bietet

fortschrittliche Lösungen für Hunderte von Agenturen und Marken, um ihre

Beziehungen zu Influencern zu verwalten und die Kampagnenleistung zu verfolgen.

Mit einer starken Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat IROIN®

namhafte Unternehmen wie Spotify, Porsche und Serviceplan dabei unterstützt,

wirkungsvolle Influencer Kampagnen durchzuführen. Bekannt für seine intuitive

Benutzeroberfläche, robuste Analysefunktionen und sein Engagement für

authentische Beziehungen zwischen Marken und Creatorn, hat sich IROIN® einen

hervorragenden Ruf in der DACH-Region erarbeitet.







einem vertrauenswürdigen Namen im Influencer Marketing entwickelt und bietet

eine Reihe fortschrittlicher, KI-gestützter Tools wie die Plattform Stellar an,

die Marketern in 30 Ländern hilft, ihre Influencer Marketing Kampagnen zu

optimieren. Bekannt für unübertroffene Performance und ROI-Analysen, ermöglicht

Stellar außergewöhnlich starke Insights zu generieren, die den Industriestandard

für Innovation setzen. Mit Hauptsitzen in Brüssel und Paris ist das Unternehmen

stark in Märkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien

und Großbritannien vertreten und betreut prominente Kunden wie

Dyson, Air France und Ketchum .



Die Integration der innovativen Technologie von IROIN® in das Portfolio von

Stellar Tech wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, skalierbare und

effektive Influencer Marketing Lösungen für Kunden in ganz Europa anzubieten.



"Wir freuen uns, IROIN® in die Stellar Familie aufzunehmen", sagte Cathy Pill,

CEO von Stellar Tech. "Das Team von IROIN® hat eine unglaubliche Plattform

geschaffen, die unsere bestehenden Lösungen perfekt ergänzt. Diese Akquisition

ist ein entscheidender Schritt in unserem ehrgeizigen Plan, der unangefochtene

europäische Marktführer im Bereich Influencer Marketing Technologie zu werden", Seite 2 ► Seite 1 von 3





