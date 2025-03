Fitness trifft auf Technologie - Taiwan präsentiert smarte Fitness- und Gesundheitslösungen auf der FIBO 2025

Köln (ots) - Taiwan setzt seine Erfolgsgeschichte als Innovationszentrum im

Bereich Fitness- und Gesundheitstechnologie fort und wird auf der FIBO 2025 in

Köln insgesamt 27 smarte Produktinnovationen von 12 taiwanesischen Unternehmen

präsentieren. Vom 10. bis 13. April 2025 können Besucher der weltweit größten

Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit die neuesten Entwicklungen aus Taiwan

in Halle 8, Stand 8D08 erleben.



Mit einer starken Basis in der Sporttechnologie zeichnet sich Taiwan durch eine

erstklassige Integration von Hardware und Software für Fitnesslösungen aus.

Während taiwanesische Hersteller hochwertige Fitnessgeräte produzieren, treibt

die hochentwickelte IKT-Industrie des Landes Innovationen in den Bereichen

KI-gestütztes Training, Bewegungskorrektur und Leistungsanalyse voran. Von

KI-gestützter Trainingsführung bis hin zu Big-Data-gestützten

Leistungsvorhersagen für Sportler und Wettkämpfe steht Taiwan an der Spitze der

smarten Fitness- und Sporttechnologie.









Taiwan nimmt eine bedeutende Position in der globalen Fitnessgeräteindustrie ein

und ist bekannt für seine Innovationskraft und hochwertigen Exporte. Der

europäische Markt ist eine der wichtigsten Zielregionen Taiwans:



" Die Nachfrage nach taiwanesischen Fitnessprodukten steigt in ganz Europa

stetig. Deshalb präsentieren wir auf der FIBO eine Vielzahl preisgekrönter

Innovationen", sagt Peggy Lin, stellvertretende Direktorin der Abteilung

Strategisches Marketing bei TAITRA. " Wir hoffen zudem, durch diese Ausstellung

mit internationalen Geschäftspartnern aus aller Welt in Kontakt zu treten."



Um den weltweiten Einfluss von Taiwans Gesundheits- und Fitnessprodukten weiter

auszubauen, werden wir im Mai 2025 offiziell die Kampagne "Go Healthy with

Taiwan" starten. Diese globale Initiative lädt Regierungen oder Organisationen

weltweit ein, kreative Vorschläge zur Nutzung taiwanesischer Produkte oder

Lösungen - wie Fahrräder, Sportgeräte, smarte Gesundheitsprodukte sowie Beauty-

und Gesundheitsuntersuchungen - zur Verbesserung des lokalen Wohlbefindens

einzureichen. Die drei besten Vorschläge werden mit jeweils 30.000 USD

ausgezeichnet.



Spannende Aktionen täglich am Taiwan Excellence-Stand 8D08 - Nicht verpassen!



Taiwan Excellence veranstaltet am 10. April um 13:00 Uhr eine besondere

Produktpräsentation am Stand 8D08, bei der lokale Athleten die neuesten

Fitnessinnovationen aus Taiwan hautnah erleben. Zusätzlich werden täglich

interaktive Aktivitäten sowie eine Happy Hour am Stand angeboten, bei der

exklusive Gewinnspiele und Produkterlebnisse auf die Besucher warten. Die Happy

Hour verbindet östliche und westliche Kulturen mit einem einzigartigen Seite 2 ► Seite 1 von 2





Taiwans Rolle in der globalen FitnessbrancheTaiwan nimmt eine bedeutende Position in der globalen Fitnessgeräteindustrie einund ist bekannt für seine Innovationskraft und hochwertigen Exporte. Dereuropäische Markt ist eine der wichtigsten Zielregionen Taiwans:" Die Nachfrage nach taiwanesischen Fitnessprodukten steigt in ganz Europastetig. Deshalb präsentieren wir auf der FIBO eine Vielzahl preisgekrönterInnovationen", sagt Peggy Lin, stellvertretende Direktorin der AbteilungStrategisches Marketing bei TAITRA. " Wir hoffen zudem, durch diese Ausstellungmit internationalen Geschäftspartnern aus aller Welt in Kontakt zu treten."Um den weltweiten Einfluss von Taiwans Gesundheits- und Fitnessprodukten weiterauszubauen, werden wir im Mai 2025 offiziell die Kampagne "Go Healthy withTaiwan" starten. Diese globale Initiative lädt Regierungen oder Organisationenweltweit ein, kreative Vorschläge zur Nutzung taiwanesischer Produkte oderLösungen - wie Fahrräder, Sportgeräte, smarte Gesundheitsprodukte sowie Beauty-und Gesundheitsuntersuchungen - zur Verbesserung des lokalen Wohlbefindenseinzureichen. Die drei besten Vorschläge werden mit jeweils 30.000 USDausgezeichnet.Spannende Aktionen täglich am Taiwan Excellence-Stand 8D08 - Nicht verpassen!Taiwan Excellence veranstaltet am 10. April um 13:00 Uhr eine besondereProduktpräsentation am Stand 8D08, bei der lokale Athleten die neuestenFitnessinnovationen aus Taiwan hautnah erleben. Zusätzlich werden täglichinteraktive Aktivitäten sowie eine Happy Hour am Stand angeboten, bei derexklusive Gewinnspiele und Produkterlebnisse auf die Besucher warten. Die HappyHour verbindet östliche und westliche Kulturen mit einem einzigartigen