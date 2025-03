Die erste umfassende Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung von Vintage-, Antiquitäten- und Gebrauchtwaren

LARGO, Fla., 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage nach gebrauchten Waren hat das internationale Technologieunternehmen Ronati Studio auf den Markt gebracht, eine revolutionäre Cloud-basierte Bestands- und Geschäftsverwaltungsplattform, die auf Verkäufer von alten, antiken und gebrauchten Artikeln zugeschnitten ist. Studio ist die erste Lösung, die es Verkäufern ermöglicht, ihr einzigartiges Inventar vom Erwerb bis zum Verkauf über synchronisierte mobile und Desktop-Anwendungen zu dokumentieren und zu verwalten, und erfüllt damit den dringenden Bedarf an Innovation in diesem schnell wachsenden Markt.

Studio ist das erste Tool, das den Bestand an gebrauchten Waren vom Erwerb bis zum Verkauf über eine einzige Plattform verwaltet.

Die Nachfrage nach einzigartigen, hochwertigen Gebrauchtartikeln, von Vintage-Möbeln bis hin zu Luxusgütern, wächst schneller als der traditionelle Einzelhandel. Nach Angaben von McKinsey & Company wird der 1,6 Billionen Dollar schwere Wiederverkaufsmarkt in den nächsten zehn Jahren jährlich um 10 bis 15 % wachsen. Die Verkäufer stehen jedoch vor Herausforderungen, die sich aus dem vielfältigen, sich ständig ändernden Gebrauchtwarenbestand und veralteten Instrumenten wie Tabellenkalkulationen und handschriftlichen Notizen ergeben, die zu betrieblichen Ineffizienzen führen. Studio geht auf diese Probleme ein, indem es die Arbeitsabläufe der Verkäufer in einer kohärenten Plattform zusammenfasst und so eine umfassende Lösung bietet.

„Studio läutet eine neue Ära der Selbstbestimmung für diese kleinen Unternehmen und Wiederverkäufer ein. Unser Ziel ist es, sie in die Lage zu versetzen, ihre ständig wechselnden Bestände einfach, effizient und effektiv zu dokumentieren, zu organisieren und zu verwalten, damit sie sich auf die strategische Positionierung ihrer Unternehmen für das Wachstum in einem hart umkämpften Markt konzentrieren können", so Stacey Tiveron, Geschäftsführerin von Ronati.

Verkäufer können die mobile Ronati-App nutzen, um Inventar zu fotografieren und per E-Mail, Text oder über soziale Medien zu teilen, sowohl von Desktop- als auch von mobilen Apps aus. Sie können schnell PDF-Einblätter mit ihrem Branding erstellen oder Kataloge, ihr Inventar nach Kategorie und Standort organisieren und Kosten nachverfolgen. Diese App macht mehrere Tabellenkalkulationen und Dokumente überflüssig und ermöglicht es Verkäufern, Artikeldaten und Bilder mit einem Klick für die einfache Veröffentlichung auf verschiedenen Websites vorzubereiten. Darüber hinaus können Verkäufer überwachen, wo ihr Inventar online gelistet ist, um doppelte Verkäufe zu vermeiden und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Informationen zu Ronati:

Ronati entwickelt einfache Technologielösungen, die speziell für die Antiquitäten-, Vintage- und Gebrauchtwarenbranche entwickelt wurden. Studio ist die branchenweit erste durchgängige, cloudbasierte Plattform, die es Verkäufern von Gebrauchtwaren ermöglicht, ihren Bestand vom Erwerb bis zum Verkauf mühelos zu verwalten. Unabhängig davon, ob Verkäufer online oder offline tätig sind, kombinieren die maßgeschneiderte Lösungen von Ronati Technologie mit Branchenkenntnissen und stärken so den gesamten Gebrauchtwarenmarkt. www.ronati.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2644879/Ronati_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2644880/Ronati_App.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ronati-stellt-studio-vor-die-erste-umfassende-cloud-basierte-plattform-fur-die-verwaltung-von-vintage--antiquitaten--und-gebrauchtwaren-302407125.html