Ein 4,5-Billionen-Dollar-Hexensabbat: Droht am Freitag ein Börsencrash?

Der Hexensabbat, ein Quartalsereignis, an dem eine große Menge an Optionen verfällt, ist bekannt dafür, Bewegungen am Markt auszulösen, was Anleger bereits im Vorfeld beunruhigt. Ein "Triple Witching" oder das gleichzeitige Auslaufen von Aktienoptionen, Index-Futures und Index-Futures-Optionen tritt viermal im Jahr auf.

Das erste Triple Witching des Jahres 2025 findet diesen Freitag statt. Kontrakte im Wert von etwa 4,5 Billionen US-Dollar, die an Aktien, Indizes und börsengehandelte Fonds gebunden sind, werden dann fällig, wie Schätzungen der Citigroup zeigen.