Skoda Auto nimmt an der Pilotphase des SATURNIN-Projekts zur Wiederverwendung von Stahlblechresten teil

Mladá Boleslav (ots) - > Abfall als Ressource: Skoda Auto erforscht neue Wege,

um energieintensives Recycling durch direkte Wiederverwertung zu ersetzen und

damit entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO2-Emissionen zu senken



> Projekt SATURNIN wurde vom tschechischen Unternehmen Beneva ins Leben gerufen;

Initiative wendet Prinzipien der Kreislaufwirtschaft auf Metallabfälle an





> In der Pilotzusammenarbeit werden Stahlblechreste von Dach und Seitenteilender Skoda Modelle zu neuen Komponenten umgearbeitet> Bekenntnis zur Nachhaltigkeit: Mit der Teilnahme am Projekt bekräftigt SkodaAuto sein Engagement für nachhaltige EntwicklungSkoda Auto beteiligt sich am Projekt SATURNIN, das produzierende Unternehmenvernetzt und deren Stahlblechreste neuen Verwendungen zuführt. Dies fördertunter anderem die Dekarbonisierung der Industrie. Im Rahmen des Projekts werdenStahlblechreste verschiedener Unternehmen mit den Anforderungen andererHersteller abgeglichen, die sie für ihre Produktion nutzen könnten. Dabei werdenauch die Zulieferer eingebunden, was hilft, die energieintensiveWiederaufbereitung von Stahl in Stahlwerken zu reduzieren. Die direkteWeiterverwendung des CO2-neutralen Materials entspricht den Grundgedanken derKreislaufwirtschaft. Im Rahmen seiner Unternehmensstrategie Next Level - SkodaStrategy 2030 hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis zum Ende des laufendenJahrzehnts die gesamte Produktion in seinen tschechischen und indischen WerkenCO2-neutral zu gestalten.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt: "Diekonventionelle Stahlverarbeitung in Gießereien ist nach wie vor sehrenergieintensiv. Deshalb suchen wir ständig nach innovativen Möglichkeiten, CO2entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Die Wiederverwendung vonBlechresten und der effiziente Einsatz von ungenutztem Material bieten hier eingroßes Potenzial, ganz im Sinne der Ansätze und Prinzipien derKreislaufwirtschaft, die wir bei Skoda Auto entwickeln und anwenden. Einweiteres Beispiel für die Anwendung dieser Prinzipien ist unser im vergangenenJahr eingeführtes Projekt Curiosity Fuel, bei dem wir verbrauchteKaffeebohnenschalen, die sonst im Abfall landen würden, zu einem Gerbstoff fürdas Leder der Skoda Autositze umfunktionieren."Ein zweites Leben für StahlblechreststückeEinige Stahlblechstücke, die beim Karosseriebau übrigbleiben, sind groß genug,um sie in anderer Form einzusetzen. Beispiele sind die Reststücke von Fahrzeugenmit Panoramadach oder die Ausschnitte großer Seitenteile. Das vom tschechischen